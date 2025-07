FOTO Evo kako izgleda sin Ljiljane Nikolovske! Zgodan mladić gradi karijeru u kojoj je slavu stekao bivši dečko njegove mame

Ljiljanu Nikolovsku pamtimo kao prvu pjevačicu grupe Magazin, koja je otpjevala neke od njihovih najvećih hitova. U njezino se vrijeme grupa popularizirala i postala omiljena na području bivše Jugoslavije. Neposredno prije početka rata u bivšoj Jugoslaviji, Ljiljana se s tadašnjim partnerom, poznatim splitskim fotografom Jadranom Lazićem, našla u SAD-u gdje je, bez obzira na njihov prekid, odlučila ostati živjeti i probati stvoriti neku novu glazbenu priču za sebe.

Od davne 1995. godine Ljiljana živi u San Pedru sa svojim suprugom Peteom Mazichem i njihovim sinom Tonyem. Tony Mazich danas ima 25 godina, a kako izgleda na Facebooku je otkrila upravo njegova mama. Tony je, inače, 2017. godine završio četverogodišnju javnu srednju školu "Manuel Dominguez" u Comptonu u Kaliforniji, nakon čega se posvetio fotografiji.

Sama pjevačica ga je nekoliko puta navela kao autora svojih fotografija, kao i foto studio "Hanzo Studios", pod čijim su okriljem fotografije nastale. "Iskreno, uvijek mi je čudno kada me netko pita nešto o mom životu, kome je to zanimljivo? Ali da, njega čine obitelj, kuća, studijski rad, aktivizam, vrt i kratka putovanja kada stignemo", rekla je o životu sa suprugom, sinom i mačkama za portal Novosti.

"Naravno da Kalifornija nije samo sjajna, ali ono što mi je važno jest da je progresivna i to je ono što me za nju veže. Veže me i obitelj, glazba, zajednica, ogromno neprobojno klupko ideja, kreacije, optimizma, ideala, suradnje i aktivizma koji ovdje nikada ne spava, tisuće malih ‘komuna‘ s vlastitim komunikacijskim kanalima, koje monopolistički mainstream skoro ni ne dodiruje. Kalifornija ima puno problema, ali ih, za razliku od mnogih drugih zajednica, pokušava riješiti" - rekla je tada Nikolovska. Osvrnula se tada, prije četiri godine, i na odrastanje u Splitu: "Nedostaje mi stari Split kojeg više nema. Grad humora, beštima, serenada i suza, barki, kamena, cementa i zelenila, ruža, jorgovana i tratinčica, grad koji je proizvodio od najbolje krafne na svijetu do prekooceanskih brodova...".

Ustvrdila je i da su njezini roditelji, na žalost, u Splitu propatili. "Sjećam se da nam je 1991. na vrata u stanu u Splitu pokucala nekakva patrola. Ušli su, pozdravili, čula sam jednoga kako dovikuje nekom s vrata: ‘Nema problema, ovo su roditelji naše Ljilje!‘ Pristojno nas pozdrave i odu. Idući koji su se pojavili bili su crnokošuljaši. To ne bi bio toliki problem da imamo iole nezavisno sudstvo, ali nažalost, istina je obratna. Nakon 22 godine suđenja, koje je moje roditelje koštalo života, pobijedili smo na sudu, ali roditelji nikada nisu dobili bar nekakvu ispriku, a kamoli odštetu za taj sramotni proces. Ako radniku ili penzioneru moraš ukrasti da bi stvorio državu, nisi državnik, nego običan švercer", kazala je tada Ljiljana Nikolovska.