FOTO Danas nitko sretniji od Ive Todorić! Objavila divne vijesti: 'Hvala onome tko ih je iskrcao ispred kuće'

Poduzetnica Iva Todorić doživjela je pravu dramu koja je trajala puna 24 sata. Riječ je o tome da su joj, kao što smo ranije pisali, nestala dva psa. Sada je objavila divnu vijest - psi su pronađeni! - Hvala, hvala! Hvala onome tko ih je iskrcao ispred kuće - napisala je uz fotografiju s psima, a oduševljenje nije mogla sakriti.

Podsjetimo, jučer je Iva objavila na društvenoj mreži Instagram vijest da traži svoja dva psa 10-godišnju vajmarsku ptičarku Megi i 3-godišnju francusku buldogicu Roru. Kontaktirali smo Ivu kako bi nam objasnila što se točno dogodilo. - Jučer, 30. studenog u deset sati i deset minuta psi su izašli iz naše kuće kroz ogradu. Imamo susjeda koji ima vikendicu i mačke. No neki pas u blizini je lajao pa je Rora potrčala, a i Megi za njom. Inače se dogodi da one odjure do susjedovih mačaka i uobičajeno se vrate. Nama kapija od kuće zna često biti otvorena, a one ostanu kod kuće. One su jako uredni psi, neće leći na hladan i prljav pod, vole toplo, buldogica spava s nama u krevetu iako ima svoj. Razmaženi su psi na najjače - kazala nam je Iva Todorić te nastavila:

Foto: Instagram

- Čudno mi je i nejasno da se odmah nisu vratile kući. Obje vole puno jesti, Megi stalno pije vodu pa se sada brinem za njih. Imaju svoju rutinu i ne vjerujem da bi iz čistog mira otišle i napustile svoj dom - objašnjava u telefonskom razgovoru pa se prisjetila situacije koja im se dogodila prije otprilike dva mjeseca. - Tada je Rora također istrčala na ulicu, za deset minuta tražili smo je i gledali gdje je otišla. Nakon nekih otprilike pola sata nazvao nas je neki čovjek koji ju je pronašao ispred bolnice Dubrava. Netko ju je uzeo i automobilom odveo u Dubravu. Čovjek koji ju je pronašao odveo ju je u veterinarsku ambulantu da očitaju čip - dodala je.

- Megi, ptičarica, ona ima pedeset kilograma i sumnjam da bi ju netko jednostavno uzeo i stavio u automobil. S obzirom na to da su obje izletjele iz kuće bez povodca, možda je netko mislio da su se izgubile pa ih zatočio da ne budu na cesti. Nadam se i vjerujem da će netko pročitati da ih tražimo i vratit ih. Osim toga, zvala sam policiju i pitala ih što da radim, policajka mi je rekla da oni ništa ne mogu napraviti. Objavila sam da su nestale na apsolutno svim grupama, svi moji prijatelji i poznanici koji imaju velik broj pratitelja su objavili da su psi nestali. Koliko god smo tužni, toliko sam sretna što su se stvarno svi odazvali pomoći - zaključila je sugovornica koja je ipak sretno pronašla svoje pse.

