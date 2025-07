FOTO Bila je seks simbol, a onda je njena šokantna transformacija sve prenerazila

Lyn May, rođena 1952. godine u Acapulcu kao Lilia Mendiola de Chi, predstavlja jednu od najistaknutijih i najpolemičnijih ličnosti latinoameričke zabavne scene. Svoju karijeru je otpočela kao egzotična plesačica, poznata kao vedette, da bi kasnije stekla slavu kao glumica i pjevačica prepoznatljiva po jedinstvenom stilu, strastvenim nastupima i upečatljivom izgledu. Tijekom sedamdesetih, postala je neizostavna figura u meksičkom "cine de ficheras" - filmskom žanru koji je spajao erotiku, humor i društvenu kritiku. U tom razdoblju, Lyn May je slovila za seks simbol, poznata po svojoj dugoj crnoj kosi, zavodljivim oblinama i plesačkom umijeću. Nastupala je diljem Latinske Amerike i glumila u filmovima s vodećim glumcima i komičarima tog vremena.

Foto: Profimedia

Lyn May je bila u braku s Antoniom Chi-Xuom, imućnim kinesko-meksičkim poduzetnikom iz Meride u Yucatánu. On je bio njezina velika ljubav i značajna osoba u njezinom ranom životu. Njihov odnos nije bio bez izazova - Antonio je navodno bio posesivan i ljubomoran, što je Lyn May više puta javno potvrdila. Unatoč neslaganjima, njihov brak je bio prožet snažnim emocijama. Antonio je navodno podupirao dio njezine karijere i poslovnih poduhvata, no veza je završila tragično - Chi-Xu je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima, što je ostavilo dubok trag na Lyn May. Nakon njegovog odlaska, rijetko ga je spominjala, osim kada bi ga nazivala "jedinim čovjekom kojeg je zaista voljela". Ovaj gubitak, prema tabloidnim izvještajima, navodno je označio prekretnicu u njezinom životu, dovodeći do razdoblja izolacije, emocionalnih poteškoća i kasnije - nesretnih pokušaja da estetskim zahvatima zadrži mladolik izgled i privlačnost koju je gubila s godinama.

U nastojanju da očuva svoju ljepotu i mladost, Lyn May se podvrgnula brojnim kozmetičkim tretmanima. Međutim, umjesto da se obrati stručnjacima, odlučila se za jeftine i neregulirane postupke. U njezino lice su ubrizgavani industrijski silikon i ulje za bebe, što je rezultiralo teškim oštećenjima tkiva, deformacijama i trajnim posljedicama. S vremenom, njezino lice je postalo neprepoznatljivo - izgubilo je simetriju, koža je postala otečena i neravna, a izražajne crte koje su je proslavile zamijenjene su ukočenom, nepomičnom grimasom. Postala je simbol tragičnih posljedica loše izvedenih estetskih zahvata.

Nakon što su deformacije postale očite, umjesto suosjećanja, naišla je na podsmijeh. Mediji i javnost počeli su je prikazivati kao "čudovište plastike", što je dodatno narušilo njezino mentalno zdravlje. Unatoč tome, Lyn May je odlučila iskoristiti tu pozornost i pretvorila se u ikonu pop-kulture - pojavljujući se u internetskim memeovima, glazbenim spotovima, televizijskim emisijama i na društvenim mrežama. Nije se povukla iz javnosti - prihvatila je svoju sudbinu, često provocirajući javnost ekscentričnim izjavama, poput tvrdnje da je trudna u 68. godini života.

Životna priča Lyn May nosi važnu poruku o pritisku s kojim se suočavaju slavne osobe u nastojanju da zadrže mladost, kao i o opasnostima neodgovornog estetskog "usavršavanja". Njezin slučaj nije samo tragična priča o narušenom izgledu, već i upozorenje o lakoći kojom društvo ponižava ljude koji se suočavaju s posljedicama loših odluka - čak i kada su te odluke rezultat emocionalne traume i gubitka. Danas, Lyn May ostaje aktivna, iako više kao fenomen nego kao umjetnica - primjer kako se granica između slave, tragedije i samoparodije može izbrisati kada osoba izgubi kontrolu nad vlastitim imidžem.