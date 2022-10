Filip iskreno: 'Nisam nikome pričao o tome, smatrao sam da je normalno kako se odnose prema meni'

U jučerašnjoj epizodi showa 'Život na vagi' kandidate je dočekalo vaganje. Tijekom prošlog ciklusa bolji je bio plavi tim, a sada im je preostali vidjeti kako stoje ovaj tjedan.

Voditeljica Marijana Batinić prije vaganja kandidate je ispitivala kako se osjećaju te kako su se snašli. Filip, koji je u ovoj sezoni najteži kandidat, prije vaganja je rekao da si je neke stvari postavio u glavi.

- Ja sam se u glavi dogovorio da dok god mršavim neću biti razočaran sa sobom - objasnio je Filip te dodao da već sada puno bolje trpi bol.

- Više izdržim, prije sam jednom do tri puta morao sjesti za vrijeme treninga, a sad je to od nula do jedan - rekao je dodajući da mu je najgori trenutak kada vidi da fizički kaska iza drugih. Ispričao je i kako mu je bilo teško kao djetetu jer je oduvijek pretio.

- Poručio bih djeci koja imaju problema s kilogramima da se fokusiraju na sebe i da ne dopuštaju da percepcija drugih utječe na njihovu percepciju sebe kao što je utjecalo na mene. Neka nađu nekoga s kim će ispričati o tome, ja nisam nikome pričao i smatrao sam da je normalno kako se odnose prema meni - tužno je ispričao kandidat plavog tima koji je skinuo 3,7 kilograma pa sada ima 223,1 kilogram.

Podsjetimo, show je do sada napustilo troje kandidata. Prvi je kući otišao Nikola iz plavog tima koji je sam zatražio da izađe, a potom su na eliminacijama izbačeni Luka iz crvenog tima i Marija iz plavog.

