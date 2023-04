Kralj svadbi zaljubio se na 'Farmi' prije 12 godina u manekenku, nisu im davali šanse, a sada su u braku

Pjevač Josip Ivančić (44), kojeg u Hrvatskoj mnogi nazivaju i kraljem svadbi, nedavno je nastupio u Njemačkoj. Pjevao je u Aachenu i to za naše brojne iseljenike koji su mu priredili sjajan doček.

- Prvi sam put došao u Aachen i prvi sam se put ondje družio se s našim iseljenicima. Uvijek mi je srce puno nakon svakog koncerta u Hrvatskoj i inozemstvu, ali ta večer bila je doista posebna, ostavili su me bez teksta - govori pjevač Josip Ivančić koji je u gradu u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija ispunio još jednu europsku koncertnu dvoranu u nizu.

Više od 500 posjetitelja iz cijele pokrajine slilo se na njegov koncert koji je trajao dulje od dva sata. No, i to je bilo premalo za publiku koja je na nogama s njim uglas pjevala svaku pjesmu - od njegovog najvećeg hita "Na kamenu rođen" do najljepših pjesama iz svih regija Hrvatske. No pravo iznenađenje Ivančić je doživio tek nakon bisa, kad je ušao u garderobu. Ondje ga je dočekao poseban znak pažnje hrvatske zajednice u Njemačkoj - darovali su mu tortu s notama i porukom "Josip, naš miljenik". Doista, miljenik hrvatskih iseljenika još je jednom potvrdio da pjesma i emocija koju prenosi na svakoj svojoj svirci dopire do srca njegove publike i da je ispravno postupio što se vratio glazbi koja toliko ispunjava njega, ali i brojne obožavatelje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, u kojima žive tisuće Hrvata.

Foto: Promo

Budući da nije stigao prije koncerta razgledati grad i njegove brojne znamenitosti, iskoristio je sljedeće jutro da istraži to kulturno i turističko središte. Posebno ga se dojmila čuvena Aachenska katedrala, često nazivana i Carska katedrala, u kojoj se tijekom šest stoljeća okrunilo 30 njemačkih kraljeva i kraljica. To je najstarija katedrala u sjevernoj Europi, koja se nalazi na UNESCO-ovu popisu mjesta svjetske baštine.

Foto: Promo

Ondje je Josip zapalio svijeću da zahvali za sve dobro što mu se događa u životu, a potom se uputio natrag prema Splitu obitelji i svojim obavezama. Oduševljen prvim posjetom gradu na njemačko-belgijsko-nizozemskoj tromeđi te ljubavlju novih obožavatelja Josip je obećao da će se vratiti prvom prilikom, a do tad ovaj najpoželjniji gost na vjenčanjima i glazbenik koji redovito održava koncerte u svim središtima hrvatske dijaspore ulazi u studio stvarati nove autorske hitove za obožavatelje glazbe koju izvodi ovaj najpopularniji zavičajni zabavni pjevač.

Inače, Josip Ivančić u dugogodišnjem je braku s manekenkom Jelenom Bosančić koju je upoznao u reality showu Farma. Iako su mnogi sumnjali kako će ta ljubav opstati, ovaj par je zajedno već 12 godina te su u sretnom braku u kojem su dobili dvoje djece. Gostujući prošle godine u IN Magazinu Josip se osvrnuo i na činjenicu kako su mnogi predviđali kako njegova ljubav s Jelenom neće potrajati.

21.07.2010. Tucepi - Jelena Bosancic i Josip Ivancic u Tucepima sat vremena prije njegovog koncerta ugodno su se druzili u restoranu na rivi. r Photo:Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ne da smo nekome začepili usta, jer to nije bio bunt ajmo nekome pokazati. Nego jednostavno prvu godinu - dvije dana bila je prilagodba ona meni, ja njoj i kako će to funkcionirati. Različiti smo karakteri, ja sam puno blažeg temperamenta, ona je žešća prava Dalmatinka. Ali nakon godinu, dvije shvatiš ako si pametan što je brak. Brak prije svega mora biti kompromis jer bez kompromisa niti jedan brak ne bi opstao, a sad drugi mogu pričat što hoće- kroz smijeh je rekao. Pohvalio je i svog desetogodišnjeg sina koji četiri godine trenira nogomet i ostvaruje zavidne rezultate, a za kći koja ima četiri godine kaže kako ne poznaje poraz i jednog dana će biti biti glumica, pjevačica ili sportašica.

