Anđa Marić dobila zabrinjavajuće pismo: 'Perverznjak, iskusila sam gađenje i stravu'

Glazbenica i spisateljica Anđa Marić (46) se godinama bori s teškom dijagnozom, multiplom sklerozom, zbog koje se još uvijek teže kreće, a zbog svega je napravila i svoju radionicu o Strahu. Vezano za to, u najnovijoj Instagram objavi progovorila je o strahu i otkrila da je jednom dobila i zabrinjavajuće pismo.

- Otkad sam najavila svoju radionicu o Strahu, počela sam razmišljati o tome kako se zapravo usuđujem objavljivati toliko puno na društvenim mrežama. Shvatila sam da se iza tog straha krije i neugoda i sram, koji su zapravo strah od odbacivanja. Čudno je to kako strah povlači za sobom i sram, koji se opet veže za strah od odbacivanja od plemena. A onda sam se sjetila da su samo prije tristotinjak godina spalili posljednje vještice na ovom podneblju, ponekad samo zato što su bile lijepe i zavodljive. Muškarci bi ih poželjeli, a žene bi ih htjele spriječiti da im se njihovi muškarci dive. Podsjeća li vas to na ono klečanje muškaraca koji mole za žensku čednost - napisala je pa nastavila:

- Nažalost, dobila sam i ja pismo od jednog perverznjaka koji me je htio obavijestiti o tome kako muškarci mole za moje ćudoređe. Iskusila sam duboko gađenje i stravu, ali istovremeno sam zahvalna što živimo u 21. stoljeću i što me ispred kuće neće dočekati bezuba rulja sa bakljama i vilama koja će me otpratiti direktno na lomaču zbog uznemiravanja nečijih snova - poručila je Anđa.

Inače, Anđa se prošli mjesec požalila pratiteljima kako joj je doplatak koji je dobivala na račun svoje dijagnoze ukinut u prosincu prošle godine, no da ga je sad uspjela vratiti.

- Danas me zovu da mi je ipak odobren doplatak koji mi je ukinut prošle godine u 12. mjesecu jer sam morala doći dokazati da još uvijek imam multiplu sklerozu. Iako me nisu zvali na vještačenje i nisu dizali telefon i odgovarali na mail od 12. mjeseca - napisala je na društvenim mrežama i dodala da je tražila pomoć i pravne službe.

- I pravnik socijalne Trešnjevka mi je rekao da sudeći po aplikaciji koju on ima, ne vidi da mi je ikada ukinut doplatak i da je nažalost to naša država. J***m vam mater, vi ste država, ja sam država i svi smo mi država. Tko mi kriv što sam pozitivna. Ne zaslužujem pomoć i potporu - objavila je Anđa.

Anđi je multipla dijagnosticirana kada je imala 35. godina. Govorila je o svojoj dijagnozi više puta te kako već nakon jutarnjeg tuširanja često osjeća umor i ima dana kada joj kroz glavu prođe kako joj je život težak, ali onda ustane i krene dalje uzdignute glave.

