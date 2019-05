Fanovi 'Igre prijestolja' primjetili neobičnu grešku u poslijednjoj epizodi

Fanovi su u jednoj od scena tijekom poslijednje prikazane epizode 'Igre prijestolja' primjetili neobičan detalj, a sada je to otvorilo pravu raspravu na društvenim mrežama.

U trenutku trijumfalnog okupljanja svih sudionika bitke za Oštrozimlje (Winterfell), fanovi koji su već bili ljuti na Tyrionovo zadirkivanje Brienne zbog njezine nevinosti, mnogi od njih su na Twitteru reagirali kad su u pozadini na stolu vidjeli čašu za kavu-za-van.

Sad se nizaju šale na račun ovakvog propusta.

Give me the oral history of the Starbucks cup in the frame!!!! pic.twitter.com/4CkFJXFQ91