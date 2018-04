Skandal u Jugoslaviji: Pobjedi se nadale Neda Ukraden i Lepa Brena, a onda je Doris sve šokirala

Skandal koji se dogodio s pjesmom "Crazy" s kojom nas Franka Batelić predstavlja na ovogodišnjem Eurosongu nije jedini skandal koji se dogodio našim predstavnicima na ovom prestižnom glazbenom natjecanju.

Prije 32 godine na "Jugoviziji", tadašnjem izboru za pjesmu Eurovizije pobijedila je Doris Dragović, a to je izazvalo šok i dugo je to bio jedan od većih skandala na ovom natjecanju. Doris je s grupom "More" trebala nastupiti na Jugoviziji kao predstavnik TV Titograda na izboru u Prištini. Međutim, uoči samog natjecanja Doris napušta grupu "More" kako bi se posvetila solo karijeri i prihvaća poziv TV Zagreba i predstavlja njih s pjesmom "Željo moja" koju je napisao Zrinko Tutić. Te 1986. godine favoriti su bili Neda Ukraden i Lepa Brena, a u glasanju su sudjelovale televizije svih zemalja bivše Jugoslavije.

[video: 24550 / ]

Prije finala, pisao je tada Svet muzike, znalo se kako RTV centar svoj glas neće dati Doris. Televizija Zagreb pak nije dala niti jedan

glas Nedi Ukraden jer je te godine pjevačica napustila diskografsku kuću Jugoton i prešla u Diskoton. Postojao je trač kako će Neda bez obzira na to pobijediti jer je takav bio dogovor da ona te godine ide na Eurosong.

Nitko u tom trenutku nije vidio Doris Dragović kao pobjednicu jer se u glazbenim krugovima smatralo kako pjesma "Željo moja" više odgovora Splitskom festivalu nego Eurosongu. Njena pobjeda je zato bila veliko iznenađenje i na Eurosongu je osvojila 11. mjesto.