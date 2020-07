Ella se pohvalila novim izgledom, pratitelji oduševljeni: 'Ovo je ludilo'

Ella Dvornik svoje je obožavatelje na društvenim iznenadila jednom od najnovijih fotografija. Naime, Ella se sprema na kraći odmor na Jadranu, a tom je prilikom posjetila frizera koji joj je od napravio afro lokne koje su totalni hit. S obzirom na to da Ella inače ima prirodnu ravnu kosu ova je promjena Elline pratitelje poprilično iznenadila.

"Living la vida latina!! Malo sam se poLAVila za odlazak na more. Kako vam se sviđa ova moja luda griva!? Osjećam se kao Shakira", napisala je ispod objave koju u je u samo sat vremena od objave lajkalo više od 20.000 ljudi, a u trenutku pisanja članka taj je broj i dvostruko veći.

Komentari oduševljenja nisu izostali. "Ludilo", "Savršena", "Odlično ti stoji", "Totalno druga osoba, izgledaš svježe, lagano, lepršavo", pisali su joj pratitelji.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella je u veljači ove godine sa suprugom Charlesom dobila još jednu djevojčicu – Lumi Wren. No, kako se htjela par dana odmoriti, javnost je o novoj bebi obavijestila tek pet dana nakon poroda. "Ovo mi je bio posljednji put. Nakon Balie imala sam neopisivu želju opet biti trudna i mislim da sam sada to zadovoljila. Charles je blažen među ženama, a mi smo si stvorili super ekipu za ostatak života. Sad nam samo ostaje da uživamo u ovim danima dok su mali i slatki i da od njih napravimo dobre ljude. Sve što sam htjela ostvariti do 30. godine ostvarila sam, ostala mi je još samo jedna stvar na listi, a to je da napokon kupimo tu kuću i uselimo se. I onda, osim super mame, spremna sam biti i super šefica i razoriti 30-e s novim ciljevima!", priznala je u veljači.