Ella objavila fotku na kojoj leži na hrpi neopranog rublja, a pratitelji komentirali samo ovaj detalj: 'Zašto ih imaš toliko?'

Influencerica Ella Dvornik (31) na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj leži na podu uz perilicu za rublje na gomili neoprane odjeće. Na fotki je odjevena u zelenu bluzu, kratku suknju i štikle, a odlučila se našaliti na svoj račun.

''Kad me netko pita zašto imam toliko neopranog veša, ja kažem ‘to nije prljavi veš, to mi je set za fotkanje'' napisala je Ella uz fotografiju.

No osim neopranog rublja, na fotografiji koju je objavila vidi se i da Dvornik ima čak tri usisavača. To su primijetili i pratitelji koji su odmah krenuli komentirati taj detalj.

''Mene više zanima što imaš toliko usisavača???", "Zašto imaš toliko usisavača?", "Ja sam samo primijetila 3 usisavača", "Imaš koji usisavač viška?" pitali su je pratitelji.

Ella im je odmah odgovorila: "Neke sam dobila, neke sam kupila. Neki su bolji neki gori, neki rade neki ne rade… i tako".

Influencerica je kasnije pokazala i da je rublje oprala, ali priznala je da ju muči još jedan problem. Naime, pokazala je vreću u koju sprema nerazvrstane čarape.

Inače, ova sretna obitelj iz Zagreba je preselila u Istru. Sa suprugom Charlesom te kćerima Balie Dee i Lumi Wren Ella je odlučila nastaviti život u mirnijoj sredini, a kako se snašla u novoj okolini te je li požalila zbog odlaska iz Zagreba, pratiteljima je tada otkrila i na Facebooku.

"Živim u malom mjestu s nešto više od 1000 stanovnika. Plaćam kredit manje nego najam u Zagrebu, imam svoj vrt, svoj mir, a susjedi su za poželjet. Bezbroj ljudi mi je poželjelo dobrodošlicu, nitko me ne gleda, ne odmjerava i ne osuđuje, svi prilaze sa smiješkom, ljubazni su, topli. I u ovom kratkom vremenu sam već upoznala hrpu super ljudi. Mjesta za izlazak je beskonačno, restorana, kafića... aerodroma više nego što mogu poželjet. Pljunem na Italiju s prozora. Pjevaju mi ptice, cvrči, kristalno čisto nebo, vidim zvijezde, ima svakakvih kukaca, al čak mi ni oni ne smetaju. Djeca ne da uživaju, nego žive život kakav im nisam mogla ni zamislit. Ovdje vlada čisti hedonizam, čisto uživanje u postojanju, u življenju. Svako buđenje je nova avantura, i svaki san poseban užitak", istaknula je blogerica. Osvrnula se i na svoj rodni Zagreb, ali i na život u velikim svjetskim metropolama. "Volim Zagreb, rodila sam se tamo, živjela sam u velikim gradovima Europe. Ali Istra... to je država za sebe. Ovo malo mjesto u kojem živim i obitavam prešlo je sva moja očekivanja. Svaka kava ima bolji okus ujutro... i veliki grad mi nikad neće zamijeniti kvalitetu života i življenja koju imam ovdje. 3 minute do dućana, 3 minute do pošte, 2 minute do gradonačelnika, minuta i pol do 3 restorana, slastičarne i vrhunskog koktel bara, 37 sekundi do vrtića pješke... plaža di god se okrenem! Nisam sjela u auto osim kad sam morala u Zagreb. I stvarno mislim, ako je vrijeme novac, ja sam zaista milijarder. Podcijenila sam život na 'selu', ali mi je iznimno drago da sam sad dio njega", zaključila je.

