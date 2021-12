Ella Jantoš se prisjetila razgovora s Kasandrom: Uspjela sam doći do nje ove godine, umrla je kao prava diva

Mnogi se još nisu pomirili s odlaskom velike zvijezde devedesetih Davorke Ručević Kasandre koja je preminula još prije 18 dana u bakinu stanu na Bukovcu. Njezina smrt, koja je prerano nastupila u 54. godini, ostavila je veliku tugu i prazninu u srcima njezinih kolega.

Jedna od njih je i pop-pjevačica Marinela Ella Jantoš (50), koja nam se javila sa sjetom u glasu.

– Što reći? Povukla se i umrla kao prava diva. Pokušala sam doći do nje zadnjih godina kada smo ponovno počele pjevati devedesete Minea, Ivana i ja. Uspjela sam doći do nje, no bila je veoma samozatajna. Govorila je i nešto malo o problemima koji su se ticali ponovnog izlaska u javnost, no ne bih voljela govoriti o tome. Očigledno joj je bilo uistinu stalo da o tome nitko ništa ne zna, voljela bih se i ja držati toga i ispuniti njezinu želju – kazala nam je Ella i istaknula da će Kasandru pamtiti po originalnosti i ekstravagantnosti.

– Bila je jako dobra osoba. Iako nismo bile prevelike prijateljice, kada god smo imale priliku skupa nastupati, uvijek smo bile podrška jedna drugoj. Jako mi je žao zbog svega što joj se dogodilo i zbog toga što nas je rano napustila – dodala je. Kasandra je, kaže, prva otvorila dance-eru te je ostala najekstravagantnija i najčudnija dama dancea.

– Pitala sam se i je li bila svjesna koliko je bila obožavana među svojim fanovima. Mislim da nije imala taj osjećaj. Znam to po sebi. S godinama se izgubi taj osjećaj, no onda se ljudi potrude da se taj osjećaj vrati – kazala nam je pjevačica.

Podsjetimo, tužnu vijest potvrdila je njezina majka Darinka Gazibara, kada se javila za zagreb.info i potvrdila da je Kasandra preminula 3. prosinca.

– Navečer je zaspala i više se nije probudila… Užasno mi je teško, trenutačno se nalazim kod prijateljice jer ne mogu biti sama. Navečer smo se poljubile i zagrlile, svaka je otišla u svoj stan i sutra je više nije bilo – kazala je shrvana majka.

