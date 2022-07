Ella Dvornik požalila se na cijene na Jadranu: 'Ležaljka je skuplja od sarkofaga'

Influencerica Ella Dvornik (31) jučer je objavila da ide na godišnji, a sve je objasnila svojim pratiteljima na Instagramu u kratkom videu.

- I došao je taj dan. Ja sam danas, službeno, na godišnjem. Što god to značilo, s obzirom na to da sama sebi isplaćujem plaću - započela je Ella uzbuđeno. Dodala je da zna da to znači da nitko ne smije kontaktirati niti njezine suradnice vezano uz nju.

- Ella Dvornik ne postoji idućih mjesec dana. Mislim postoji i dalje ću vas gnjaviti na storyjima, ali besplatno - dodala je Ella i počela se smijati, a zatim istaknula da za promoviranje brendova ju nitko ne zove mjesec dana.

Danas se javila s odmora. Otkrila je da se nalazi na popularnoj plaži Zrće na Pagu te otkrila s kakvim se cijenama srela.

- Na Zrću ležaljka skuplja od sarkofaga. Ima da me pokopaju s njom na Mirogoju. Kad legnem, ne dižem se - napisala je te dodala emotikon koji plače od smijeha, a njezin izraz lica na fotografiji nije bio nimalo veseo.

Foto: Instagram screenshot Inače, Ella se svojim pratiteljima javila i jučer kada je odrađivala svoje posljednje zadatke prije odmora, a pokazala je i kako se sredila čim je bila slobodna od posla.

Dodajmo da influencerica sa svojih više od 544.000 pratitelja dijeli različite situacije. Tako je nedavno pričala i o svojim problemima s nadutošću. Tada je otkrila da je muči nadutost nakon što je uživala u tacosima.

- Ja nakon što sam pojela dva tacosa - napisala je u videu te pozirala u žutom crop-topu i plavim hlačicama visokog struka. Ovom kombinacijom istaknula je svoj trbuščić koji je i mazila rukom te se smijala.

- Nađi što voliš i pusti da te ubije - napisala je pored videa. U komentarima joj mnogi nisu povjerovali da se radi o nadutosti nego su pomislili da je influencerica trudna. "U kojem si točno tjednu?", pitala ju je jedna osoba tada, a ona je spremno odgovorila da izgleda kao da je 16. tjedan trudnoće. Drugi su podijelili i svoja iskustva s nadutošću, a mnogima se ovaj sadržaj svidio. "Super si", pisali su joj.

