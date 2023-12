Ella Dvornik: Nisam završila srednju školu, stalno su me svi osuđivali zbog toga

Na nedavno održanoj konferenciji Beep Up influencerica Ella Dvornik ispričala je kako nikada nije završila srednju školu. Ella je pohađala Umjetničku školu u Zagrebu koju je odlučila napustiti kako bi snimala seriju "Rođaci" koja na kraju nikada nije zaživjela na ekranima. - Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa - ispričala je Ella koja je srednju školu napustila u drugom razredu. Dodala je kako je naučila brojne lekcije o životu i bez srednje škole.

- Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno - poručila je Ella. Treći razred je trebala nastaviti u Centru za dopisno obrazovanje, a roditelji Danijela i Dino tada su je podržali kada je odlučila napustiti školu kako bi snimala seriju. Ali njezin djed Boris Dvornik, naš poznati glumac koji je preminuo 2008. godine, nije bio oduševljen idejom da Ella napusti školu.

Naime, nije mu smetalo što će se baviti glumom više je bio zabrinut zbog činjenice što neće ići u školu. Ellini roditelji pristali su na ovaj aranžman jer je treći razred trebala završiti u Centru za dopisno obrazovanje, a Danijela je tada rekla: – Ta škola ima gotovo fakultetsku nastavu: prvo se slušaju predavanja, a onda u dogovoru s profesorima polažu ispiti. Shvatila sam da je to, zapravo, vrlo dobar izbor za Ellu jer je ona klasičan kampanjac, koji uči tek kad zagusti. Pravo je čudo da je vrlo dobra učenica s obzirom na minimalan trud koji ulaže. Vjerujte mi, nikad je nisam vidjela za knjigom.

Ella trenutačno prolazi kroz proces razvoda od Charlesa Pearcea, a nedavno se pojavila i glasina kako je Charles opet zaljubljen te da je njegova nova odabranica agentica za prodaju nekretnina Sandom Marušić. - Mislim da je medijska pozornost na Sandu izrazito nepravedna jer ona nije javna osoba. Nisam u vezi sa Sandom niti s bilo kojom drugom ženom. To mi je stvarno zadnja stvar na pameti – rekao je Charles nakon što je objavljena ova informacija.

