Bivša supruga Zvonka Bogdana bila je poznata glumica, a umrla je u teškom siromaštvu

Poznati glazbenik Zvonko Bogdan šest je godina bio u braku s poznatom glumicom Gizelom Vuković. Glumica je mladog pjevača i tada glumca subotičkog kazališta Zvonku Bogdana upoznala dok je 1963. godine snimala film "Radopolje". Iz prethodnog braka Gizela je imala kćer Milicu i sredinom 60-ih godina Gizela je pozvala Bogdana u Beograd. Ondje je glumica imala stan koji je zamijenila za obiteljsku kuću u Vojvodini koju je izgradila dok je bila u braku s prvim suprugom. Njezin brak s Bogdanom je potrajao šest godina i glumica je rijetko govorila o tom periodu.

- O braku s njim ne želim govoriti. Razišli smo se davno i što se tu više može reći. Manite me njega. Ne želim ga se sjećati. Odavno nisam u kontaktu s njim, ne zanima me uopće. Meni on nikada nije značio. On je taj koji se zakačio za mene, balavac je bio. Od njega mi ništa ne treba, a za ljubav svog života, glumca Josipa Bajića, nažalost, nisam se mogla udati. Bilo je raznih prepreka, ali znam da me je veoma volio, a i ja, bogami, njega - ispričala je jednom prilikom Gizela koja je u velikom siromaštvu preminula 2015. godine.

Zadnje godine života provela je u maloj hotelskoj sobici samačkog hotela u Rakovici koju je dijelila s kćeri koja je bila bolesna. - Ovdje sam došla 2002. godine, vjerujući da ću uspjeti nekako riješiti problem stana. Ali, nisam. Još sam ovdje u ovom konačištu. A i to samo zahvaljujući dobroti direktora koji nas, iako smo mu mnogo novca dužni, ne izbacuje na ulicu - rekla je glumica kada ju je u hotelu posjetila jedna novinarska ekipa. U tešku financijsku situaciju Gizelu je dovela propast tvrtke njezine kćeri i tada su ostale bez stana i egzistencija im je bila ugrožena, a ubrzo joj se i kći razboljela.

- Prije nego smo došli u ovaj hotel pomagao nam je iz svoje donacije premijer Zoran Đinđić. Kad smo se uselili ovdje jednom nam je dug platio ministar Dragan Kojadinović, a onda i Voja Brajović. Pisala sam na sto strana, gradonačelnicima Beograda, ali odgovora nema - rekla je u intervju za Novosti Gizela dok je živjela u hotelu za samce.Odbila je tada mogućnost da se preseli u dom za umirovljenike jer nije htjela ostaviti kćer i unuka same.

- Kako da se razdvojim od njih dvoje? Moja mirovina je i njihov prihod. Ne mogu se razdvajati od njih, ne mogu. Oni su mi sve što imam. Neću se razdvajati od njih, pa makar posljednje dane sjedela na ulici. - rekla je tada Gizela koja je bila i dobitnica Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu za ulogu Dane Jezdić u filmu "U raskoraku".

