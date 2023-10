Ecija Ivušić o trudnoći: 'Trebala bi biti najprirodnija stvar na svijetu, ali...'

Bivša radijska voditeljica i PR stručnjakinja Ecija Ivušić (37) sprema se za jednu od najljepših uloga u životu, onu mame, a sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli neke fotografije i svoje osjećaje i razmišljanja.

Ecija je ranije otkrila kako čeka dječaka, a prije toga je podijelila i da je njezina trudnoća na početku bila blizanačka.

- Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost, došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali OK, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo biti i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način - napisala je Ivušić.

Nakon toga Ecija je podijelila još svojih trudničkih fotografija, a na nekima od njih je pozirala i u toplesu. Sada je, pak, podijelila video u kojem je umontirala nekoliko svojih fotografija s trudničkog snimanja te poručila:

- Trudnoća. Trebala bi biti najprirodnija stvar na svijetu, ali osjećam da je to daleko najsvemirskija stvar koju je moje tijelo ikad ostvarilo. Biti žena.

Ecija je na nekim fotografijama, koje možete vidjeti OVDJE, bila u trapericama, a prsa je prekrila rukama, dok je na drugima bila u crnoj haljini. "Moja lavice", poručio joj je njezin suprug Goran Belošević. "Te fotke su toliko predivne", komentirala je Nives Celzijus. "A tako ti prirodno stoji, pristaje", "Prekrasna", "Trudnice, divna si", "Fotke su wow", pisali su pratitelji.

Inače, Ecija je nedavno proslavila 37. rođendan, a i tad aje podijelila nek svoje trudničke fotografije.

- Najposebniji rođendan koji će u povijesti ostati zapisan kao posljednji da sam samo ja bitna. Da nikakve male ručice ne prčkaju po mojoj torti. Da smijem sama puhati svjećice. Da sama otvaram svoj poklon bez “asistencije”. Sretan mi ovaj blagoslovljeni rođendan, gospodin mi čestita lupkanjem već od 5 ujutro, Rio grebanjem od 6, jedino me budući tatica pustio da spavam još koliko želim nakon rođendanske puse u 7. Sve je dobro. Zapravo bolje ne može. beskrajno zahvalna -napisala je tada.

