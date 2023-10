Iza nastupa 'Elvisa iz Jastrebarskog' krije se tužna priča: 'Prekretnica je bila kad mi je umro otac'

Bruno Rački, 22-godišnji "Elvis iz Jastrebarskog", oduševio je žiri Superstara nastupom u kojem je podsjetio na kralja rock'n'rolla.

- Audicija je prošla lijepo, svi su rekli 'da'. Severina je imala lijepe komentare. Tončijev komentar je isto bio zanimljiv za shvatiti. On je rekao da bi pustio moj glas, ali ne bi mene. Što sad to znači?", kazao je Bruno za RTL nakon što je otpjevao Elvisovu pjesmu 'If I Can Dream'.

Ovaj veliki obožavatelj Elvisa, priznao je kako je nastup za njega bio emotivan. Prve glazbene korake napravio je kao dijete. Studira Fakultet elektrotehnike i računarstva, a u budućnosti bi se svakako želio nastaviti baviti glazbom.

-Svi me podržavaju, sestra je bila samnom, brat svira gitaru i on je profesionalac, zajedno sviramo, imamo bend 'Valovi'...", rekao je Bruno, koji je priznao kako mu je najveća prekretnica bila kada mu je preminuo otac.

- Nakon toga sam moram biti samostalan, počeo sam puno više raditi na sebi, zaraditi koji euro, rekao je.

Bruno piše pjesme, ponekad radi kao DJ, a zajedno s bratom ima i bend. ''Pjevanje je emocija, prijenos energije. Mislim da sam u redu pa je na drugim ljudima da sude'', kazao je. ''Ima nešto Elvisovo'', odmah je komentirala Severina, a on ju je razveselio činjenicom da je upravo njegovu pjesmu 'If I Can Dream' i pripremio. Tijekom izvedbe žiri nije mogao sakriti svoje osmijehe, a čak su i zaplesali na svojim stolcima.

''Mrdanje glavom 10, glas 10, stas 10, šarm 10'', Severina je bila oduševljena. Žiri je odmah glasao i dao veliko DA, a Bruno nije mogao sakriti svoju sreću.

U sinoćnjoj emisiji svoju tužnu priču predstavila je i iječanka Elizabeth Zacero koje sebe opisuje vrckavom, tvrdoglavom, velikim radnikom i itekako spremnom da bude novi superstar. ''Od svoje 14. godine radim. Takva je bila situacija doma da sam morala pomoći financijski. Uskočila sam kad sam već mogla. Tata je dobio dva moždana pa se mama morala brinuti, brat i ja smo uzeli stvari pod kontrolu. Morala sam brzo odrasti'', podijelila je svoju priču koja je dirnula žiri. A iako je promijenila puno poslova, glazba je njezina najveća ljubav. Izvela je emotivnu 'Loved By You' od KIRBY i hipnotizirala žiri.

''Da si se s 14 godina počela profesionalno baviti pjevanjem, sad bi sjedila s nama u žiriju. Čuje se zrelost u tvom pjevanju'', oduševljen je bio Filip. ''Kidaš, ovo je bilo prekrasno'', dodala je i Nika. Žiri je ostao bez riječi i vrlo brzo jednoglasno uzviknuo – DA.

