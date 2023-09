Maja Šuput otkrila ima li iskri između članova žirija 'Supertalenta', ali i što misli o Severini

Glazbenica Maja Šuput (44) i ove je godine članica žirija Supertalenta, koji se osim Nove Tv emitira i u susjednoj Bosni i Hercegovini na programu Nova BH. Maja je u intervjuu za Dnevni Avaz govorila o "Supertalentu", ali i o privatnom životu.

- “Supertalent” se oduvijek razlikovao od drugih sličnih showova, jer prije svega okuplja talente sa svih mogućih aspekata, ne samo iz pjevačkog. Nema granica što se talenta tiče. Ima puno bizarnih slučajeva do spektakularnih točaka. Ono što ga također čini drugačijim je ta čarobna veza između žirija, te male disfunkcionalne obitelji, koja savršeno funkcionira pred ekranom, ali savršeno funkcioniramo i kad su kamere isključene. I tada smo puno brojniji. Ljudi nas vole gledati i znaju da ne fejkamo. Što kažemo to i mislimo i zato je godinama najgledanija emisija u Hrvatskoj, kazala je Maja i dodala da nikad nije bilo upitno da i ove godine bude u žiriju.

- Tu sam već šest godina, to je jednostavno projekt koji radim. To mi je najdraži projekt i za raditi i za gledati. Pogotovo te audicije koje i ja mogu sa svojima doma u miru gledati i smijati se. Mi to snimamo u lipnju, a gledamo se u rujnu, listopadu i studenom. Zaista nam je svima gušt to snimati. Ne biste vjerovali koliko me ljudi ponedjeljkom zaustavi kad izađem iz kuće i ima potrebu prokomentirati nečiji nastup, rekla je Maja, ali i odgovorila je li joj konkurencija Severina, koja je u žiriju RTL-ovog "Superstara".

- Zaista to ne gledam tako. To su dva potpuno drugačija showa. Mislim da imamo i potpuno drugačiju publiku, a s druge strane, ja sam u tom showu već šest godina i svi znaju kako žiriram i naprosto sam ja ja i nisam u natjecanju s nekim iz nekog drugog žirija, rekla je Šuput i dodala da nikad nikog nije pustila preko veze, ali i da nikog dosad od kandidata nije privatno poznavala. Kazala je i da ima iskri između članova žirija nakon točaka.

- Ako smo se usred nastupa nekog kandidata uspjeli naljutiti jedni na druge, onda ide i dalje. I kad prođe taj kandidat, dio koji vi ne vidite, onda se malo svađamo i dalje. A onda se netko digne od nas, izljubimo se i krenemo dalje u točku. Ne možemo krenuti u sljedeću točku posvađani, ne bi bilo fer prema kandidatu koji slijedi. Onda bi netko tjerao inat i sudio protiv drugoga. Iako se većinu vremena smijemo i mazimo i pazimo, rekla je i odgovorila na pitanje o tome koja je tajna njene popularnosti u cijeloj regiji.

- Jako je nezahvalno pričati o sebi u superlativu. Zaista nezgodno. Ono što znam da kod mene uvijek cijene i to govore naglas je, prije svega, iskrenost. Kakva sam privatno takva sam i pred kamerama. Iznimno sam energična i dajem svu svoju energiju, pa i više nego što ima za posao. Potpuno sam predana poslu, ljudima koji me slušaju i angažiraju za svadbe i evente. Mislim da sam zaista fer, poštena i radim baš od srca. Radim posao koji volim, većinom je to izuzetno naporno, ali opet nekako na kraju ima smisla, kazala je Šuput.

