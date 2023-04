Duško Ćurlić i Barbara Kolar postali prodavači na tržnici: 'Ludilo totalno, od šest ujutro'

Televizijski mag i nepresušni kreativac Robert Knjaz (51) već nas desetljećima zabavlja i educira svojim zanimljivim emisijama, a sad je za potrebe nove emisije "Knjazalište" angažirao publici omiljeni voditeljski par - Duška Ćurlića (55) i Barbaru Kolar (53). Tako su naši voditelji s pozornice HTV-ovog studija "Zvijezde pjevaju" gdje ih gledamo svake subote otišli na najpoznatiju zagrebačku tržnicu i na jedan dan postali prodavači - kumica i kumek.

Fotografije su osvanule rano ujutro u srijedu na Internetu, a pokazale su da su se voditelji fino prerušili kako bi ih ljudi što manje prepoznali, ali i da su se odlično zabavili.

S radišnim voditeljem Duškom smo i porazgovarali nakon snimanja, za koje se morao ustati u četiri sata u jutro. Sa snimanjem su, naime, završili nešto prije 14 sati, kada smo ga uspjeli dobiti.

- Knjaz je Barbaru i mene stavio u ulogu kumica, odnosno kumeka i kumice da prodajemo povrće i da učimo kako se to radi i da čistimo ribu i sve što se gore i inače radi. Nas je stavio u tu poziciju, a neke druge ljude će staviti u našu poziciju i tako, zgodno stvarno - kazao nam je omiljeni voditelj koji je za svojim stolom na Dolcu imao razna povrća, ribe, cvijeće, krumpire..

A najbolje mu je, kaže, što su puno toga i naučili, a upoznali su i super ljude.

- To je najbolje od svega. Upoznali smo normalne, jednostavne ljude, u šest ujutro da vidite kad izbacuju one svoje košare, kad slažu svoje stvari gore.. To je ludilo totalno! Tako da da, već smo u šest sati bili gore na Dolcu, kad oni dolaze i kad počnu raditi - ispričao je.

26.04.2023., Zagreb - Trznica Dolac. Robertu Knjazu u novoj emisiji pridruzili su se Barbara Kolar i Dusko Curlic koji su se okusali u ulozi prodavaca-kumice na trznici Dolac. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A dotaknuo se i problema glavne zagrebačke tržnice Dolac, koja se bori s manjkom ljudi i kupaca.

- Baš šteta, govore stalno da je sve manje i manje ljudi po tržnicama, to je baš društveni život na tržnicama. Tamo su ljudi svi tako direktni, direktno u glavu vam kažu što misle, nema tu puno skrivanja, igranja okolo. Ako si im simpa, to ti kažu, ako im nisi simpa i to ti kažu - dodao je.

Na pitanje tko se bolje snašao u ulozi prodavača, odgovor je uvijek - Barbara, nedvojbeno.

- Ona je pobjednica, mislim da me pobijedila ono, skoro pa za duplo! Više je prodala - rekao je.

Pobjednicu Barbaru također smo upitali za komentar, ali do puštanja ovog teksta nije nam se mogla javiti.

26.04.2023., Zagreb - Trznica Dolac. Robertu Knjazu u novoj emisiji pridruzili su se Barbara Kolar i Dusko Curlic koji su se okusali u ulozi prodavaca-kumice na trznici Dolac. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Knjazova emisija "Knjazalište" trebala bi se emitirati ove zime na HTV-u, a krajem prošlog mjeseca saznali smo da se emisiji pridružio još jedan poznati par. Bivši Vatreni Vedran Ćorluka (37), koji je trenutno pomoćnik izbornika Zlatka Dalića, za tu je priliku uskočio u trenersku ulogu nogometnog kluba Parag iz Nedelišća koji je odigrao prijateljsku utakmicu protiv NK Bratstvo Preseka. A Knjaz je za potrebe snimanja ove emisije angažirao i Vedranovu suprugu i poznatu pjevačicu Franku Batelić (30) koja je imala jedan zanimljiv angažman.

- Snimamo novu emisiju za HTV. Zove se 'Knjazalište' i u toj emisiji koja je poput nekadašnje 'Mjenjačnice' poznati, u ovom slučaju naš dragi Vedran Ćorluka, se nalaze u neobičnim situacijama i neobičnim okruženjima i na neobičnim gostovanjima... S time da je Vedran danas došao i sa Frankom u NK Parag u Međimurje - ispričao je Knjaz pred Pixsellovim kamerama tada. Svoje prve dojmove otkrio je i sam Ćorluka. - Ekipa je fenomenalna, moram priznati da su me jako dobro dočekali i da su mi priredili jednu jako lijepu dobrodošlicu. Do sada sam uživao, nadam se da ćemo tako i nastaviti na meni poznatijem terenu, ovom nogometnom - rekao je naš bivši reprezentativac.

A Knjaz nam je i sam u siječnju najavio "Knjazalište", iako tada još nije htio otkriti ime.

- Trenutačno radimo serijal od 12 epizoda koji je sličan "Mjenjačnici", ali ipak malo drukčiji i dinamičniji. Time ćemo se baviti cijelu ovu godinu i trebalo bi u kasnu jesen ili zimu sve biti gotovo. Ali, o tome još imamo vremena razgovarati, sada nam je aktualno rikanje, brundanje i graktanje - ispričao nam je u intervjuu ovog siječnja, kada je bila aktualna druga sezona serije o životinjama, emisija "Pametan kao vrana, hrabar kao jež". Prva sezona zvala se "Pametan kao kokoš, tvrdoglav kao magarac", a obe su postigle veliki uspjeh.

Televizijski mag posljednjih godina ne staje, a mašte i ideja za nove emisije stalno izbacuje. Oduševio nas je tako i emisijom "Knjaz kod Vatrenih", o čemu nam je također pričao u jednom intervjuu i otkrio koliko je teško bilo nagovoriti ih na sudjelovanje u emisiji.

- Nogometaši su ipak najveće zvijezde današnjice i njih vjerojatno svakodnevno stotine ljudi traže nešto, tako da se zaista nije lako probiti do njih. Nema odgovora na pitanje koji je najlakši za dogovor, jer za svakoga se trebalo potruditi: uskladiti dozvole svih tih inozemnih liga i klubova, termine utakmice, slobodno vrijeme igrača i sve to uklopiti u vremenski okvir koji smo imali za snimanja. U tri tjedna uspjeli smo dogovoriti, organizirati i snimiti Lovru Majera u Rennesu u Francuskoj, Juranovića i Barišića u Glasgowu, Perišića u Londonu, te Bornu Sosu u Stuttgartu…a naknadno kad je emitiranje već krenulo - Joška Gvardiola u Leipzigu, te Mislava Oršića u Zagrebu i Antu Budimira u Pamploni - rekao je Knjaz i dodao da je finalna emisija trajala 26 minuta, ali da su sa svakim igračem snimili i do dva sata materijala pa su uz to zaista saznali i puno zanimljivosti.

VIDEO Ivana Paradžiković šokirana onim što je vidjela u Americi: 'Najgore od svijeta'