Momčilo Otašević progovorio o samačkom životu: 'Treba se naviknuti na nove okolnosti'

Glumac Momčilo Otašević (33), kojeg gledatelji Nove TV u hit serije "Kumovi" prate u ulozi Janka u svom posljednjem intervjuu za medije otvoreno je progovorio o karijeri, gubitku kilograma, djeci, ali i o samačkom životu koji je uslijedio nakon razvoda od glumice Jelene Perčin (42). - To su nove okolnosti na koje se treba naviknuti. I treba život isplanirati u skladu s tim. I to je to što sad slijedi - rekao je glumac i dodao da su mu djeca prioritet. - Prioritet su djeca, apsolutno uvijek - dodao je Otašević. Pred kamerama je otkrio i kako provodio vrijeme s djecom.

- Uživam uvijek, generalno je to uvijek neka igra, ili parkić ili zabavni park ili crtamo, nešto radimo, uživamo. Uvijek sam gledao da njima vrijeme sa mnom bude zabavno i vrijeme s tatom...- priča Momčilo. Otkrio je i kakvi su uskoro 5-godišnja Maša i dvoipolgodišnji Jakša.

- Maša je lavica mala. Maša je živa, od akcije. I Jakša je, ali on je ipak malo mirniji. Kada skaču po trampolinu, ona može skakati 2 i pol sata, a on će nakon 15 minuta reći ne mogu više, pa će napraviti pauzu. On je valjda više na mene, da malo odmori - otkrio je Momčilo o svojoj djeci.

Momčilo je otkrio i kako je u posljednje vrijeme izgubio kilograme, ali da to nije ništa zabrinjavajuće. - Variram ja često, sad sam možda pao na najnižu kilažu zadnjih 5,6 godina, ali to će se sve vratiti, to je sve regularno - kazao je glumac.

Otašević je prepoznatljiv i glumom i emocijama kojima nikoga na ostavlja ravnodušnim. Nedavno se rasplakao u epizodi serije 'Kumovi', a otkrio je da, čak i kada je u glumačke svrhe, ako plače, plače iskreno. - Poprilično sam emotivan i otac mi je emotivan - priznao je i dodao kako voli pjesmu 'Žute dunje' i uvijek ga pogodi. Pred njim je i 50. izvedba predstave Tesla - prilagođavanje anđelima koju igra s kolegom Vladimirom Posavcem. - Nastavljamo u petom mjesecu - kazao je Otašević za kraj.

