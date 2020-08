Dua Lipa je naša, makar kune i izbjegavale domaće glazbenike

Krajem svake godine zanimljivo je saznati koja su najprodavanija domaća CD izdanja. U nekoliko posljednjih godina kao favoriti prodaje izdvojili su se Mia Dimšić, prije nje Jelena Rozga, ali i te prodane naklade od oko 4000 primjeraka bile su brojevima daleko iza onih od prije samo desetak, petnaestak godina kad su najprodavaniji domaći albumi dosezali brojke od 30-40 tisuća prodanih primjeraka.

Zanimljivo može biti sredinom godine kad se pojave podaci za polugodišnju inventuru prodaje, kako domaćih tako i stranih autora. Pomalo neočekivano prva je polovica godine i što se tiče prodaje, a ne samo kreativnih dometa i komentara kritičara, pripala J.R. Augustu koji je držao prva mjesta prodaje albuma s "Dangerous Waters", a među prvih deset popeo se i s izdanjem "Murky Waters" koje je sabralo njegova tri prethodna EP-ja. Na kraju, tj. na polugodištu, prema popisu Hrvatske diskografske udruge, najprodavaniji domaći album je "Sretan put" Mije Dimšić. Drugo mjesto drži reizdanje debitantskog albuma grupe Time, a J. R. August treći je s "Dangerous Waters".

I u sekciji vinila pobijedilo je reizdanje Timea iz 1972., te godine tiskano u samo 500 primjeraka. Čak i tu je J.R. August prošao odlično jer je njegov vinil "Dangerous Waters" polovicom godine sveukupno dospio na drugo mjesto popisa prodaje. Što se tiče inozemnih izdanja, situacija je zanimljiva. Iako ne postoje egzaktne brojke prodaje, na listi najprodavanijih inozemnih izdanja za prvu polovicu 2020. kod nas vodi Dua Lipa s albumom "Future Nostalgia". Što je najbolje, mlađahna pop-zvijezda porijeklom iz Kosova našla se u društvu prvih 15 u kojem su, osim mlade Billie Eilish i Harryja Stylesa, redom autori-veterani Leonard Cohen, Nick Cave & The Bad Seeds, Bruce Springsteen i Bob Dylan, Pearl Jam, sa zadnjim albumima priključile su se i Lana Del Ray i Lady Gaga, pa zatim Neil Young, Fleetwood Mac, Red Hot Chili Peppers i Pink Floyd sa starim bestselerima koji, čini se, i ne silaze s popisa. Kod inozemnih imena ipak postoje neke sličnosti između njihove popularnosti kod nas s onom u svijetu, pa je tako Dua Lipa i vani prvak sezone po nekoliko parametara.

Primjerice, njezin singl "Don't Start Now" objavljen krajem 2019., u Velikoj Britaniji nije dospio na prvo mjesto singlova, tri tjedna bio je na drugoj poziciji, ali se na britanskoj top-10 ljestvici zadržao ukupno 25 tjedana, najdulje u povijesti za bilo koju britansku žensku zvijezdu. I njezin album "Future Nostalgia", s kojim je četiri tjedna bila na prvom mjestu ljestvice, na sedmom je mjestu ukupne polugodišnje prodaje u Velikoj Britaniji. I u Irskoj je "Future Nostalgia" najupješniji album prve polovice godine, s kojim je u Irskoj provela tri tjedna na vrhu prodaje, dok je na streaming servisima najslušanije izdanje 2020. Kod nas, kako pokazuje Airplay Radio Chart lista radijskih uspješnica, u posljednjih 20 tjedana Dua Lipa se na vrh najemitiranijih radijskih imena popela 14 puta, pa se i treći put našla na vrhu službene radijske liste sa singlom "Physical", zajedno sa singlovima "Blinding Lights" grupe The Weeknd i "Stupid Love" Lady Gage na trećem mjestu. Uz to, službeni podaci govore da tri najpopularnije pjesme na radijskim stanicama imaju najmanje dvostruko veću prisutnost u odnosu na singlove od četvrtog do stotog mjesta. Ili, kako zaključuju u Airplay Radio Chartu, Dua Lipa se trenutačno u Hrvatskoj "ponaša" poput domaćeg izvođača. Čak i bolje, jer je prije ovih 14 prvih mjesta 17 tjedana bila prva na popisu najemitiranijih pjesama u suradnji s Calvinom Harrisom i pjesmom "One Kiss", a na hrvatskom Deezeru zastupljena je s tri singla među 10 "najstreamanijih" pjesama. Ukratko, Lipa je naša, makar kune i izbjegavale domaće glazbenike.