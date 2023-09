Doris Pinčić Guberović rodila svoje treće dijete samo dan nakon 35. rođendana

HRT-ova voditeljica Doris Pinčić Guberović rodila je svoje treće dijete, a prvo u braku s drugim suprugom Davorom Guberovićem (46). Doris je rodila u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici samo dan nakon što je proslavila 35. rođendan, javlja Gloria.

Krajem srpnja iz emisije "Dobro jutro, Hrvatska", u kojoj je ona angažirana od 2020. godine, oprostili su se od voditeljice nakratko.

- U današnjoj smo se emisiji nakratko oprostili od naše Doris Pinčić, pred kojom je najljepši posao na svijetu - dolazak djeteta. Želimo im puno sreće - napisali su na Facebooku emisije 29. srpnja.

Doris je svoju trudnoću potvrdila za Gloriju. - Točno je da sam trudna. Naša cijela uža i šira obitelj, veliki i mali, svi se radujemo što nam na svijet stiže još jedno malo biće - rekla je Doris početkom godine.

Podsjetimo, Doris je u braku s daruvarskim menadžerom jednog trgovačkog lanca Davorom Guberovićem od studenog, a sama je potvrdila novu ljubav kada je u lipnju prošle godine na Facebooku promijenila status veze i objavila zajedničku fotografiju s novim partnerom.

O njihovoj vezi prvi se put pisalo u ožujku prošle godine, kada su zajedno popeli na Kilimanjaro. O tome je HRT-ova voditeljica pisala u objavama na Instagramu, gdje je spomenula Guberovića i kasnije podijelila i fotografiju s njima snimljenu tijekom njihova uspona. - Kao i obično najbolje i najveće ideje događaju se spontano, kad si dovoljno hrabar i otvoren za sve što život može ponuditi..a uvijek može..

Spontani razgovor početkom siječnja s Davorom Guberovićem i moje brzo da, dovelo nas je do Hrvoja Rupčića, čovjeka s iskustvom penjanja na velike vrhove koji nas je povezao s Green Planet Travelom.. to je bila prava adresa. Nakon toga prepustili smo se u Vlatkove sigurne ruke koji nas je uputio na prava mjesta, do pravog vodiča i pomogao da sve realiziramo. - napisala je na Instagramu kako se rodila ideja o ovoj avanturi.

Zanimljivo je i to da su Davor i Doris svoje brakove okončali prije tri godine, otkad nisu imali ozbiljne ljubavne pothvate. Naime, Doris nije htjela govoriti o svojoj novoj vezi u medijima, htjela je svoj privatni život čuvati dalje od javnosti zbog torture koju je prošla nakon razvoda od Rogoznice. Inače, Davor iz prvog braka ima dvojicu sinova, a Doris sina Donata i kćer Gitu.

