Doris Pinčić: Dvadesete su mi dale više nego što sam mogla poželjeti

Voditeljica i glumica Doris Pinčić Rogoznica uživala je sa suprugom Borisom Rogoznicom i njihovo dvoje djece, četverogodišnjim sinom Donatom i malenom Gitom koju je na svijet donijela u lipnju ove godine.

Kako je otkrila, sama je sebe počastila njegom lica i kozmetikom zahvaljujući kojoj i dalje izgleda kao da je u dvadesetima. Doris se osvrnula i na to životno desetljeće i priznala da su joj dvadesete dale i više nego što je mogla poželjeti. To niti ne čudi budući da se tada ostvarila i privatno i profesionalno. Karijeru je započela 2011. kada je dobila glavnu ulogu u seriji “Larin izbor”. Nakon toga su joj se otvorila vrata voditeljskog svijeta pa je tako dobila angažman na Narodnom radiju, ali i na RTL-u gdje je ostala do danas i to kao voditeljica raznih emisija. Osim showa “Zvjezdice”, Doris je vodila i kulinarske emisije “Tri, dva, jedan – kuhaj” i “Tri, dva, jedan – peci”.

U rujnu 2013. udala se za dugogodišnjeg dečka Borisa s kojim će uskoro proslaviti i godišnjicu braka.

