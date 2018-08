Drastične transformacije poznatih, evo kako su se riješili 40 i više kilograma viška

Foto: Pixsell Borba s viškom kilograma mučila je i ove slavne osoebe, evo kako su se uhvatili u koštac s kilogramima i na koji način su došli do fit linije.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Pokrenula sam se kada su me liječnici upozorili da imam problema sa zdravljem i kada mi je profesorica na fakultetu rekla da imam lice s kojim mogu glumiti princezu, ali stražnjicu s kojom ću uvijek glumiti samo tetke – rekla je Doris.

Foto: Petar Glebov/Pixsell – Izabrao sam drastičan način mršavljenja i u mjesec i nešto dana smršavio 23 kilograma. U bolnici je sve dobro prošlo, ali je to bilo i dobro upozorenje za mene da ne mogu tako skidati kilograme i da moram biti pažljiviji – rekao nam je Bojan u rujnu

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL Kako je sklon debljanju, i dalje pazi na prehranu, ali mu to više ne predstavlja opterećenje.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell U vrijeme kad je donio tu odluku početkom ove godine počeo je raditi rubriku Zdravi i vitki za In Magazin pa je mršavljenje spojio s emisijom.

