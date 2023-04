Dona brutalno iskrena, a Ivan u suzama: 'Nisam zaljubljena u tebe i ne vjerujem da ćemo se čuti'

Siniša i Martina, šetajući, iskreno su porazgovarali o svom odnosu. ''Nisam nikad mislila da ću se zaljubiti i ostati na farmi'', priznala je, ''Vidim sebe kao njegovu ženu. Da ima prsten, ja bih rekla – da''. ''Baš mi je lijepo s tobom'', rekao je i farmer te je poljubio. Dona i Ivan ponovno su se susreli, i to u Komiži na Visu. ''Prvi put sam na romantičnom putovanju s jednom predivno osobom'', oduševljen je bio Ivan kad ju je ugledao, dok je Dona bila nešto rezerviranija te mu ponovno zamjerila šutljivost i zbunjenost. ''Ne mislim da će romantično putovanje išta promijeniti'', kazala je.

Smilja i Zvonko držeći se za ruke prošetali su Osijekom, a farmer ju je odlučio iznenaditi vožnjom u kočiji. ''Mislim da je on bio više opčinjen konjima nego sa mnom'', komentirala je Smilja, ''Ovo više izgleda kao turističko, a ne romantično putovanje''. ''Srce je tu da kuca, a što će se desiti, vidjet ćemo. Vrijeme će pokazati'', rekao je Zvonko.A nakon neočekivanog priznanja da ima novog dečka, ''prijatelji'' Hrvoje i Marina provodili su posljednje sate u Rovinju.

''O Marini imam dobro mišljenje. Ne mogu reći da je loša, ali mogla je malo prije ili iskrenije reći'', ispričao je farmer, poručivši da se na nju ne ljuti, no njihovu je putovanju nakon njezina priznanja kraj. ''Nisam se ni ja baš trudio… Nisi mi se baš svidjela, nisi skroz moj tip, kao ni ja tvoj. Ti možda voliš zločeste dečke'', podbo ju je. ''Krivi dojam si stekao, ja baš tražim mir. To sam i našla'', poručila mu je pa zaključila,''Žao mi je što nije dobio taj sretan kraj, zaslužuje svu sreću svijeta''.

Milko i njegova odabranica uživaju u bajnoj Opatiji, a ona je još uvijek oprezna: ''Vrata prema mojoj spavaćoj sobi se još nisu otvorila, želim prvo upoznati čovjeka''. ''Mojito je bio krasna predigra prije odlaska na počinak'', šalio se farmer. Iduće jutro proveli su u ispijanju kave, planiranju novih putovanja i romantičnim poljupcima.

Siniša i Martina za svoju su destinaciju odabrali Zadar. ''Nakon farme se konstantno viđamo, pretežno vikendima. U budućnosti planiramo zajednički život'', komentirao je farmer, dok je i Martina priznala kako su u vezi. ''Maštam o prstenu i vjenčanici, voljela bih da bude ovakav ambijent'', rekla je Martina dok su uživali skupa u zalasku sunca.

Dona i Ivan nastavljaju šetnju Komižom, a sve aktivnosti sugerirala je upravo ona, dok je on sa smiješkom sve prihvaćao. ''Umrla bih od dosade da nisam nešto predložila'', kritizirala je svog farmera. ''Kad šetam s njom, svi se okreću. A ja sam ponosan kako je lijepa žena'', Ivanu je bilo dovoljno što je s njom, ''Htio sam je i zagrliti, ali ne želim da se osjeća krivo''.

''Zašto uvijek ja moram potencirati razgovore?'' upitala ga je, a on se pravdao da voli nju slušati.

Zvonko i dalje uživa u razgledavanju grada na Dravi, a Smilja se ipak nadala nekoj intimnosti ili barem razgovoru o njihovoj zajedničkoj budućnosti. ''Smilja je šutjela jer je uživala'', bio je, pak, uvjeren Zvonko, ''Prerano je grliti se. Osjetiš da je žena zaljubljena i onda joj još daš dodatnog materijala – grliš je, ljubiš… Ne! Ja još nisam spreman''. ''Pokušavam da se malo trgne, ali nije baš romantičan'', nezadovoljna je bila Smilja.

Milko je Jasnu je iznenadio masažom. ''Jasni sam poklonio masažu jer još nisam bio u takvom momentu da joj ja pružim masažu, što ne znači da u budućnosti neću'', konstatirao je najstariji farmer. Nakon toga mu se pridružila u jacuzziju, a on je bio očaran njezinim izgledom i dodirima. ''Toliko je uživala da sam joj rekao: Ja ću ti priuštiti, kupit ćemo jacuzzi!'' kazao je. ''Ja ti neću izlaziti cijeli dan iz njega'', zezala ga je njegova dama.

Ivan i Dona večer su proveli uz večeru, ali i u tišini, što je Dona sve teže podnosila: ''Njegov pogled me počeo živcirati''. ''Kad je vidim, blokiram, i bok'', rekao je mladi farmer.

Dona mu je rekla da ih u budućnosti i dalje vidi samo kao prijatelje, a on joj je priznao da je zbog toga malo razočaran. ''Nisam baš iskrena kad mu kažem da ćemo se čuti, imam ja život sa strane… Iskreno, ne vjerujem'', poručila je iza kamera. ''Uvijek su iste emocije, ja sam još uvijek zaljubljen u nju'', iskren je bio Ivan, rekavši joj da je uvijek tih.

Za kraj večeri zaigrali su igru istine, odgovarajući na škakljiva pitanja. Dona je tako željela od njega dobiti još neke odgovore na privatna pitanja. Priznala mu je da nije zaljubljena u njega, a on je iskreno zaplakao. ''Bilo mi je žao, ali to sam ja. Pravi muškarac bi reagirao možda drukčije nakon što mu narušiš ego'', rekla je.

Ivan je priznao kako mu je bilo malo neugodno toliko se otvoriti pred nekim, a Dona je iza kamera rekla kako joj je žao što je došla s njim na romantično putovanje. A u Osijeku Smilja je i dalje potencirala da Zvonko konačno pokaže svoje osjećaje.

''Ima nade da se zaljubim, ali da već jesam, da sam procvjetao, nisam. Za to mi treba malo više vremena'', kazao je. ''Sve više me izluđuje s tim svojim izjavama'', zamjerila mu je Smilja, priznavši mu da se zaljubila u njega. ''Ako si se zaljubila, to je lijepo. Sad tako lijepo zaljubljena čekaj da se i ja zaljubim u tebe'', pjesnički se izrazio farmer. ''Puno pričaš, malo djeluješ'', zaključila je.

