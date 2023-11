Dominik zadivio žiri i osvojio platinastu karticu: 'Ta kartica će prije otići od njega nego što mu je došla'

Nakon dinamičnog kuhanja u kojima su kandidati MasterChefa morali pokazati svoju umješnosti s nespojivim namirnicama, Ana-Maria se istaknula izuzetnim kulinarskim umijećem, pripremivši nevjerojatno kreativan tanjur. Kombinacija kompota od kruške s kremom od cvjetače, vanilije, mascarponea i vrhnja za šlag, uz prhko tijesto od lješnjaka i kokosa, oduševila je žiri. Dodatak okruglica od karmeliziranih lješnjaka i kokos okruglica od sirove cvjetače bio je pravi doživljaj za nepce. Žiri nije skrivao svoje oduševljenje, poručivši Ani-Mariji: „Pusti nas da uživamo“, dok su s uživanjem degustirali njezino jelo.

S druge strane, Antonijine brizle marinirane u kavi pečene s mljevenim lješnjakom, iako su bile pohvaljene, nisu joj osigurale platinastu karticu. Stjepan je proglasio njezino jelo jednim od najboljih tanjura, ali put do imuniteta ipak joj nije bio otvoren.

VEZANI ČLANCI

Nakon pažljivog razmatranja svih jela, Damir je izrazio tešku odluku o odabiru sudionika koji će se suočiti sa stres-testom. Osim što je Anotonia već imala mjesto u eliminacijskom izazovu, pridružit će joj se i Josip. „Idemo na najmanji broj osoba koje idu u stres-test. Jedina osoba koja će se Antoniji pridružiti je Josip“, kazao je Damir.

Za najbolja jela pozvani su Ana-Maria i Dominik. „Jedno je jelo bilo tehnički teže. Dominik čestitam“, rekao mu je Melkior, a Stjepan uručio platinastu karticu. Ova pobjeda u njemu je potaknula emocije. „Kuhao sam s voljom, željom i pobjeda se ostvarila. Samo je nebo granica. Super je osjećaj“, kazao je.

Ta ga kartica može odvesti sve do finalnog tjedna, osim ako mu se netko ne suprotstavi, a da će se to dogoditi najavio je Manuel koji je uvjeren da će mu oduzeti vrijednu karticu: „Ta kartica će prije otići od njega nego što mu je došla, a prvi izazivač ću biti ja“. Hoće li to Manuelu poći za rukom, doznat ćemo uskoro.

VIDEO Simona Mijoković otvorila dušu: 'Napravila sam tri abortusa u godinu dana, bila u LGBT vezama'