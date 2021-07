Domenica nam se uskoro predstavlja u potpuno novom izdanju, a progovorila je i o karijeri manekenke

Domenica Žuvela 28-godišnja je Velolučanka koja se javnosti predstavila na 57. Splitskom festivalu 2017. godine, a tada je zasjala na mjestu najbolje debitantice festivala. Iako sebe nikad nije vidjela kao pjevačicu, odmah sljedeću godinu osvojila je Grand prix za duet s Damirom Kedžom, tako da se čini da je glazbena scena za nju ipak imala drukčije planove. Nastupiti na Splitskom festivalu nije joj bio nikakav problem jer je godinama pjevala u bendu, no Domenica je privatno poprilično samozatajna. Samo dvije godine trebalo joj je da završi i izda svoj prvi studijski album “Ćiribu ćiriba”, koji je doveo do prvog Porina u životu, koji, kako kaže, nikako nije očekivala. Domenica je u ovo kratko vrijeme koliko je na sceni stekla brojne obožavatelje koji joj na svakom koncertu gotovo svaku pjesmu pjevaju uglas, a za nju je to uistinu poseban osjećaj. Rođena u Veloj Luci, poput svojih cijenjenih kolega Olivera Dragojevića i Jasne Zlokić, Domenica se ne libi priznati da je muzikalnost otočana možda bila preduvjet za uspjeh.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prije početka karijere, koja je iz godinu u godinu sve zavidnija, Domenica je maštala o poslu glazbene pedagoginje ili pak otvorenju svog glazbenog vrtića. Danas joj, priznaje nam, to više nije želja zbog neizvjesnog radnog rasporeda i malo slobodnog vremena, no kaže da još ne isključuje takav rasplet priče jednom u budućnosti.

Ove godine, na 61. izdanju Splitskog festivala, i to nakon čak dvije godine stanke, predstavit će se s nešto drukčijom pjesmom, nečim što publika od nje još nije čula. A osim pjesme, tik pred festival ponudit će nam i spot za glazbenu poslasticu s kojom će stati pred Split 10. srpnja. S Domenicom smo razgovarali o tom novitetu i planu za ovogodišnje Prokurative, sreći nakon Porina, izazovnoj prošloj godini, mogućim planovima, ali i ponekim mnogima nepoznatim detaljima iz prošlosti.

Nakon dvogodišnje stanke napokon ste uskoro na Prokurativama. Jeste li uzbuđeni?

Ove godine više nego ikad! Veselim se svakom događanju, nastupu, a pogotovo Splitskom festivalu, koji nekako otvori tu ljetnu sezonu događanja i šušura.

Na ovogodišnji Splitski festival dolazite s, kako ste sami najavili, ponešto drukčijom pjesmom. S nečim što publika od vas još nije čula. Što to točno znači, što možemo očekivati od pjesme?

Pjesma je prava ljetna, brza i plesna. Rekla bih da je definitivno nešto odvažnija, ali i drukčija od mojih prijašnjih pjesama, pogotovo onih s kojima sam se predstavljala na festivalu do sada.

Koliko vas je strah reakcija publike, sada, ali i inače?

Najbitnije mi je da sam ja sigurna u pjesmu, jer ipak stojim iza nje. Ne razmišljam o tome i ne kalkuliram jer neke moje pjesme koje sam najmanje očekivala postale su najveći hitovi!

Je li već sve spremno za nastup?

Pripreme su u tijeku. Trenutačno se pripremam za veliko snimanje spota koji će izaći malo prije festivala. S obzirom na to da je pjesma pozitivna i plesna, očekujte takav spot, ali i nastup!

Vratimo se malo na prošlu godinu, koja je za vas u nekom pogledu ipak bila dobra. Kakav je osjećaj dobiti prvi Porin, i to za album prvijenac?

Nevjerojatan! Nikad nisam razmišljala o Porinu i sama nominacija bila mi je sasvim dovoljna! Mislila sam da Porina dobivaju samo ljudi koji su cijeli život na sceni, tako da je to priznanje za mene uistinu bilo jedno veliko iznenađenje i vjetar u leđa za dalje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Što vam je prvo tada prošlo kroz glavu kada ste doznali za nagradu?

Ha, ha, bolje da ne znate! Taj dan radila sam roštilj i pekla ribu za prijatelje pa umalo zakasnila na prijenos uživo na TV-u, a kako nisam znala kad će biti moja kategorija, nisam stigla ni oprati kosu. Naravno, to je prošlo prvo kroz glavu, da sam se bar sredila, jer sam odmah požalila što me svi grle i čestitaju, a ja doslovno “vonjan na ribu!” A nakon toga sam promislila: “O. K., moram odmah nazvati svoje doma!”

Kazali ste da zbog situacije s koronom prošle godine niste uspjeli adekvatno proslaviti. Jeste li to uspjeli ispraviti ove godine?

Haljina koju sam pripremila za Porin još čeka takvu neku priliku, nadam se da će je i dočekati! Koliko god bih voljela da se uspio održati uživo, toliko mi je drago jer ću ga definitivno pamtiti po svemu jer je ta godina stvarno bila nenormalna, a za mene vrhunska!

Godina je zaista bila izazovna za sve nas, ali posebice za glazbenike koji, pa čak ni sada, ne vide povratak na staro. Kako ste vi “izdržali” prošlu godinu?

Ako zanemarim taj dio posla, prošla godina za mene (na osobnoj razini) bila je više nego dobra! Mislim da smo svi imali vremena poraditi na sebi, svojim prioritetima, tako da sam baš zadovoljna kako sam “iskoristila” tu godinu, koliko je to bilo moguće…

Međutim, mnogi su bili ljutiti zbog negodovanja glazbenika, kriveći ih da kao javne osobe oni ipak nisu u toliko lošoj poziciji kao ostali. Što vi mislite o tome?

Općenito mi nije jasno zašto netko ima uopće tu potrebu negodovanja i komentiranja tuđih života, umjesto da se ne opterećuju i žive svoj život! Ne doživljava svatko istu situaciju na isti način; nekome je stres sastavni dio života, a nekoga dotuče, tako da svi se mi nosimo sa svojim problemima!

Prošlo ljeto imali ste tek jedan koncert. Izgleda li ovo ljeto malo pozitivnije?

Čini mi se da su ljudi generalno pozitivniji nego prošlo ljeto, tako da se nadam da će ovo ljeto biti radno!

Na čemu trenutačno radite, osim Splitskog festivala, koliko ste često u studiju?

Mislim da je to dosta periodično i ovisi o situaciji. Posljednjih nekoliko mjeseci bila sam jako posvećena novoj pjesmi, čini mi se da smo najviše radili na njoj (od svih mojih pjesama), dok nismo apsolutno svi bili zadovoljni, tako da sam bila danima u studiju! Nakon festivala čekaju me nastupi tako da se nadam da će studio biti tek krajem ljeta, početkom jeseni.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dobra ste prijateljica s glazbenicom Mijom Dimšić, koja svira ukulele i gitaru, za što ste jednom prilikom kazali da vaša druženja često završavanju njenim sviranjem tih instrumenata. Jeste li se i sami okušali u sviranju ukulela? Postoji li još neki instrument u kojemu biste se okušali?

Mia mi je stvarno jako bliska prijateljica i često imamo zajednička druženja. Ona je toliko talentirana i ima neku posebnu simbiozu s tim žičanim instrumentima da poslije nje ne znam tko bi se uopće usudio uzeti instrument u ruke! Tijekom akademije sam imala dvije godine sviranja gitare, ali nakon položenih ispita nikad je više nisam svirala.

Spominjao se nekoliko puta i neki duet vas dviju. Što je s time?

Trenutačno nemam u planu snimiti duet, ali nikad se ne zna! Morala bi se najprije dogoditi dobra pjesma koja bi svima odgovarala.

Pišete li i sami pjesme? Rekli ste da vas je i dalje pomalo strah objaviti ih, no imate li već neke spremne?

Nemam. Osjetila sam želju za pisanjem, ali isto tako, kad pročitam to napisano, užasno mi je neugodno od same sebe. Pustit ću taj dio ljudima koji su apsolutno najbolji u tome, a jednog dana možda budem hrabra da objavim nešto svoje!

Zanimljivo je da zapravo sebe nikada niste vidjeli kao pjevačicu. Zašto?

Cijeli sam život okružena glazbom, od samog rođenja na otoku do završene Glazbene akademije. Pjevala sam kao mala na festivalima, u zborovima i bendovima, ali mislila sam da će to ostati na tome i da će to biti samo još jedan moj hobi. Čini mi se da me više vukla pedagogija i rad u školi, ali to se promijenilo.

Što ste od tada promijenilo?

Na Splitskom festivalu 2017. godine, kada sam debitirala, nisam bila svjesna da je time započela moja glazbena karijera. Sada, nakon nekoliko godina, kad pogledam s odmakom, odlazak na festival definitivno je jedna od boljih odluka!

Je li plan za glazbeni vrtić i dalje u glavi?

Iskreno, nisam više u tom “filmu”. Ja sam osoba koja, kad nešto počne, voli raditi ili kako treba ili nikako. Najveći problem je što su škola i vrtić vezani uz stalni raspored, a karijera zahtjeva puno vremena, putovanja, neprospavanih noći… tako da se trenutačno ne vidim u tome, ali ne znači da me to jednog dana neće čekati.

Možda je nekome nepoznata činjenica da ste se prije glazbe okušali u manekenstvu. I to ne bilo gdje, nego ni manje ni više nego na Paris Fashion Weeku. Niste se vidjeli kao pjevačica, ali jeste li se vidjeli kao manekenka?

Ha, ha, čini mi se da su to više bili neki spontani životni trenuci koje nisam nimalo očekivala. To je bio jedan od mojih brojnih hobija i malih izleta u modeling. Spletom okolnosti bila sam pozvana na reviju jer sam godinu prije napravila kampanju za tog dizajnera na Korčuli, što je također bila slučajnost koja me definitivno obogatila velikim iskustvom. Jedna mala činjenica koja otkriva koliko me zapravo to zanimalo jest da sam zaboravila izaći zadnji krug na pistu jer sam stala pokraj kuhinje i jela njihove specijalitete. Toliko o tome!

Što mislite o modnom svijetu. Je li zbilja toliko okrutan, kakva su vaša iskustva?

Kao u svakom poslu, vjerujem da ima svega, ali drago mi je da sam ja stvarno imala sreće što su ljudi s kojima sam radila bili profesionalni, tako da mogu reći sve najbolje.

Privatno ste vrlo sramežljivi, no otkrijte nam nekoliko stvari o vama koje ne znamo. Kakva je Domenica kada se naljuti, što ne voli, što voli, koja je najsramotnija stvar koja joj se dogodila?

Po svemu sam tipična otočanka, volim sve što je vezano za hranu, piće i uživanje, a pogotovo more, sunce, ljeto. Rekla bih da vodim miran, a opet pomalo hedonistički život. Najviše volim svoj mir i biti okružena ljudima koje volim. Nemam prevelik krug prijatelja, ali ih zato čuvam i cijenim! U horoskopu sam Škorpion, tako da ću vam samo reći da imam veliki prag tolerancije, ali ako se prijeđe granica, onda je bolje da niste tu, ha, ha.

VIDEO Britney Spears: Nemam svoj novac, ne smijem imati bebu, depresivna sam i plačem