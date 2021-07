Aleksandar Stanković se ispričao nakon uhićenja glavnog ravnatelja HRT-a: 'Neugodno mi je'

Nakon što je uhićen ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, na Facebooku se oglasio Aleksandar Stanković, koji se na privatnom profilu ispričao gledateljima, a isto je učinio i na početku emisije 'Nedjeljom u 2'.

Stanković se obratio javnosti u podužem statusu u kojem je otkrio kako mu je, između ostalog i neugodno zbog uhićenja glavnog ravnatelja HRT-a. Njegovu ispriku prenosimo u cijelosti.

"ISPRIKA GLEDATELJICAMA i GLEDATELJIMA HTV-a

HTV je u mnogim segmentima dobra televizija, ali sve ono čega smo svjedoci već neko dulje vrijeme baca sjenu na sve to dobro što vrijedni i stručni ljudi od kamermana i snimatelja , novinarki i novinarka do realizatora, montažera i svih kreativnih ljudi rade u ovoj kući.

I ZATO

Neugodno mi je zbog uhićenja glavnog ravnatelja HRT-a. To je velika sramota za ovu kuću!

Neugodno mi je jer radim u ustanovi koja tuži vlastite i novinare drugih medija zbog kritike.

Neugodno mi je što se tom prigodom troši novac vas koji plaćate pristojbu da bi se vodilo sudske procese protiv neposlušnih novinara.

Neugodno mi je što se ponekad u HTV-ovim emisijama prikazuje program povijesno revizionističkog sadržaja.

Neugodno mi je što su na HTV-u ukidane emisije javnog karaktera na štetu emisija koje smo radili u vlastitoj produkciji. Za to je dobrim dijelom odgovoran i zakonodavac.

Neugodno mi je kao novinaru što je u proteklih 10 godina u programima HTV-a bilo intervjua s premijerima, predsjednicima i ministrima koji su izgledali kao da te osobe razgovaraju same sa sobom u ogledalu.

Neugodno mi je još zbog koječega, ali neću duljiti.

Ja nisam službeni predstavnik HRT-a, ali već 20 godina ulazim vam u domove posredstvom HRT-a i na neki način emisija Nedjeljom u 2 i ja smo zaštitni smo znaci ove kuće. I zbog svega toga

ISPRIČAVAM SE gledateljicama i gledateljima HTV-a, pogotovo vama koji redovito plaćate tv pristojbu od 80 kuna što smo svjedoci sramote koja se ovoga tjedna dogodila HRT-u! Ispričavam se i sram me je i zbog svega ovoga što sam prethodno spomenuo od tužbi protiv kolegica i kolega do potiskivanja javnih sadržaja iz programa.

Ova moja isprika nije usamljena. Na HRT-u ima puno ljudi koji razmišljaju slično, crvene se pri slučajnom susretu s nekim od gledatelja kada razgovaraju o ovim temama, ali nisu u prigodi kao ja reći vam što misle, nemaju emisiju, a znam da bi od slova do slova potpisali ovo što sam rekao. Izražavam žaljenje zbog svega prije spomenutog i u njihovo ime.

btw, a reklame u filmovima ccc!

Aco Stanković" napisao je Stanković.

Foto: Facebook

Podsjetimo, više osoba uhićeno je u najnovijoj uskočko-policijskoj akciji, a sumnjiče se za djela s područja gospodarskog kriminaliteta. Među uhićenima je i Kazimir Bačić, glavni ravnatelj HRT-a. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je zbog sumnji na korupciju, odnosno zbog nekog posla s Tvornicom žarulja. Kao i uvijek u ovakvim situacijama, kada je policija Bačiću i ostalim osumnjičenicima pokucala na vrata, počela je s pretragama i izuzimanjem dokumentacije te laptopa i mobitela.

