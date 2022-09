Domaća kazališna glumica ljubi 18 godina mlađeg glazbenika: 'Odgovara mi tip života koji ne mora završiti brakom'

Već dvadeset i kusur godina ime i prezime Senka Bulić sinonimom je istovremeno za domaću nezavisnu kazališnu scenu i kvalitetan, no subverzivan repertoar koji pomiče granice i ruši ustaljene konvencije. Glumica i kazališna redateljica čini to ne samo u svom kazalištu Hotel Bulić; već i kad god se pojavi na sceni ili na malim ekranima. Markantna je i karizmatična njena glumačka pojavnost pa ju nerijetko gledamo u ulogama moćnih, fatalnih žena, velikih čarobnica, rock zvijezda te antičkih junakinja.



Početkom 2022. na radost Varaždinaca imenovana je ravnateljicom tamošnjeg Hrvatskog narodnog kazališta i prvom predstavom "Bogovi", u režiji Dalibora Matanića, osvojila srca publike i kritike. U Matanićevoj predstavi igraju članovi HNK-ova ansambla Marko Cindrić, Karlo Mrkša, Elizabeta Brodić, Hana Hegedušić, Beti Lučić, Robert Plemić i Stojan Matavulj. Uz njih igra i redateljeva supruga Helena Minić Matanić, koja je nedavno postala i novom stalnom članicom ansambla. Došla je na poziv novoizabrane intendantice. "Bogovi" su ujedno i prva premijera kojom će se predstaviti varaždinskoj publici, a on je tek prvo od velikih imena koji će, na poziv Senke Bulić, gostovati u HNK Varaždin.