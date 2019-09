Djevojke ovo nisu očekivale: Horor, ovo mi se ne sviđa!

Nakon višesatnog leta i noćenja u hotelu, Tanja, Maja i Ivana konačno stižu do krajnjeg odredišta Danielove farme u Ekvadoru, a na kojoj će se u idućim danima pokušati izboriti za njegovu naklonost.

Čim su stigle, djevojke su komentirale Danielovu džunglu. ''Malo me strah, drugačije je biti u nekom selu u Hrvatskoj, a drugačije tu gdje je sve puno buba, komaraca i drugih gmazova'', konstatirala je Tanja te upitala Daniela kako se zove cvijet koji je vidjela, a svidio joj se. ''Lijep ti je cvijet? Zove se Maja!'', našalio se Daniel, ali Tanji šala nije sjela. ''Nije mi se svidjelo, ali to je samo provokacija, a na to se ne osvrćem'', rekla je Tanja, a Daniel je rekao da mu se Maja počela sve više sviđati.

Za to vrijeme u Berlinu Domino je svojim damama pokazivao kućicu u kojoj živi. ''Prostor je turbo mikro'', rekla je Barbara kada je vidjela Dominov dom. Damama su se svidjeli farmerovi drveni pištolji koje sam izrađuje. ''Mene Domino podsjeća na mog pokojnog oca. Što je vidio okom, napravio je rukom. Oni su boemi, umjetnici, imaju potpuno drugačiji način života'', otkrila je Sonja.

Domino im je pokazao da u kući gdje živi nemaju dotok vode pa tako nema ni vode u toaletu. ''To je suhi zahod bez vode. Izgleda normalno kao zahod, ali nema vode i ima cijev jedna koja odvodi mirise ljudske… Nema smrada..'', objasnio je Domino. ''Horor! Dobro, ja sam za ekologiju, ali ovo mi se ne sviđa!'', rekla je poslije Gordana te dodala da joj se farmer ne čini opušten. ''Ja se tu ne vidim. Cijenim i poštujem njegov način života, ali ja bi tu eventualno došla na vikend'', otkrila je Sonja što misli o Dominovoj kući.

U Južnoj Americi došlo je vrijeme za ponovni susret Darinke i njezinih momaka. Momci su bili ugodno iznenađeni Darinkinim gostoprimstvom. ''Dočekala nas je nasmiješena i sređena, vidi se da je na svom teritoriju'', komentirali su. Antonija, Marijana i Martina stigle su kod Srećka na imanje gdje ih je dočekao i njegov tata Danny. ''Tata je legenda, za deset!'', rekla je Marijana nakon što se upoznala s tatom, a i ostale djevojke bile su sličnog mišljenja.

''Ja sam direktan čovjek pa ću vas pitati ono što je nama bitno, jeste li katolik i prakticirate li svoju vjeru?'', upitao ih je tata, a Antonija je na oba pitanja odgovorila potvrdno, dok je Marijana rekla također da prakticira svoju vjeru i da joj je u životu najbitnija mama, a prešutjela je Srećkovom tati da ima djecu što je zasmetalo ostalim djevojkama, ali i farmeru. Martina je, pak, rekla da ide svake nedjelje u crkvu, no Srećko je komentirao da zna da je to laž.

U Australiji su djevojke shvatile da će Jacku morati dovesti kuću u red, a Ana i Karolina odlučile su spavati zajedno u najvećoj sobi. ''Vidi koliko prašine! Pa ja bi bar te površine očistila, a ne ovako!'', rekla je Ana, a i ostale djevojke bile su neugodno iznenađene kako se Jack ne brine o svojoj kući. ''Nismo očekivale pet zvjezdica, ali da je prividno bar mogao prašinu počistiti, to je mogao'', rekla je Karolina. A Jack je rekao da namjerno nije očistio da vidi koja od njih će mu pomoći. ''Vidjet ćemo u ova dva-tri dana tko će zaraditi svoj ručak. Nije sve za badava, mora svatko platiti svoj put'', objasnio je Jack, a djevojke su ostale u šoku kada su ušle u njegovu kupaonicu. ''Ja ne želim ovo uopće dotaknuti, ovo sve treba zapaliti i napraviti novu kupaonicu'', rekla je Ana.

U Berlinu je Domino svoje dame izveo u vožnju kabrioletom. ''Ja vas gledam kao tri bicikla. Jednom fale pedale i lanac, drugom biciklu fali guvernal, a treći bicikl nema 'bremze', i sad bih ja od ta tri htio napraviti neki novi bicikl'', rekao je Domino curama, no djevojke je samo povrijedio svojim stavom. ''Nisam se nadala ovakvom stavu i ovo je jedan potpuno drugi Domino'', rekla je Barbara. Domino je nastavio ''padati'' u očima svojih dama. ''Žena treba biti poslušna, da se ne svađa sa mnom nego da me sluša'', rekao je, a dame su se počele glasno smijati. ''Ma ja sam liberalan. Pustio sam svoju tadašnju ženu na dva tjedna da ode na drugi kontinent dok sam ja doma bio s dvoje djece'', pravdao se Domino, no djevojke su već bile razočarane njegovim stavovima.

Majice, privjesci, kemijske, bilježnice, šalice, šilterice s kanadskim obilježjima - sve je to Srećkova mama spakirala djevojkama za doček, što je njih oduševilo!

Za to vrijeme Daniel je svoje djevojke doveo roditeljima na predstavljanje, a bilo ga je strah da Tanja ne napravi scenu. No Tanja ga je na kraju ostavila bez teksta jer je cijeloj njegovoj obitelji poklonila srebrne lančiće! Kada ju je Danielova mama upitala što misli o njezinu sinu, Tanja je bila iskrena. ''On je srce od čovjeka i ne bi nikom ništa nažao učinio, ali bi ljubio sve žene koje sretne!'', kazala je Tanja. ''Daniel ima taj problem. Sviđaju mu se sve cure na svijetu. Rekla sam mu da to mora ispraviti jer to nije dobro'', rekla je Danielova mama. Farmeru je pak zasmetalo što je Tanja cijelu večer pričala. ''Mislim da su ostale cure bile tihe jer im se to nije svidjelo'', zaključio je Granja. Na pitanje mame Pilar Maji i Ivani, što misle o Danielu, rekle su da je dobar dečko, ali ženskaroš, a Ivana je otkrila kako misli da će s farmerom ostati samo prijateljica.

Mama je poslije komentirala i Tanju. ''Tanja mi se baš nije svidjela. Ponaša se kao da je važna osoba, tako hoda. I puši, a i ponaša se kao šefica prema Danielu'', rekla je Pilar te dodala da je, kad ju je bolje upoznala, promijenila mišljenje i sada misli da je djevojka dobrog karaktera, koja voli plesati kao i ona te da je dobra cura za njezina sina. Daniel je za to vrijeme igrao stolni tenis s Majom, što je Tanju pogodilo pa se popela na stol, plesala i ometala im igru.

U Čileu je Darinka dečkima pripremila roštilj, ali momci su odmah zaključili da je šefica. ''Njoj treba muškarac koji će biti poslušan'', rekli su momci jer im je svako malo davala savjete kako ispeći meso. Jack je djevojke odveo u pub na piće, a Tini je bio rođendan pa joj je čestitao i nazdravio. ''Uštogljena večer, da je meni bio rođendan sigurno ne bi bilo ovako dosadno'', zaključila je Ana.

