Direktor Miss Universea u suzama se pokušao ispričati nakon skandala: 'Nisam rekao da je tupava'

Nawat Itsaragrisil, kontroverzni tajlandski medijski mogul i izvršni direktor natjecanja Miss Universe za Aziju u suzama je pokušao sanirati štetu koju je napravio tijekom prijenosa uživo na Facebooku kada je predstavnicu Meksika Fátimu Bosch nazvao tupavom. U emotivnom obraćanju, boreći se sa suzama, uputio je javnu ispriku. "Morate razumjeti, pritisak je ogroman. Ja sam samo čovjek. Ponekad se ne mogu kontrolirati. Nisam imao namjeru nikoga povrijediti jer vas sve poštujem...

Jako mi je žao što se ovo dogodilo", rekao je prije nego što se naklonio natjecateljicama. Međutim, u kasnijem razgovoru s medijima, zanijekao je da je upotrijebio uvredljivu riječ, tvrdeći da je umjesto "dumbhead" (tupava glava) rekao "damage" (šteta). Mnogi su njegovu ispriku doživjeli kao pokušaj kontrole štete, a ne kao iskreno kajanje, pogotovo jer se, prema dostupnim informacijama, još uvijek nije osobno ispričao Fátimi Bosch. Ovaj incident dodatno je bacio sjenu na Itsaragrisila, čiji je vlastiti izbor, Miss Grand International, već bio poprište skandala, uključujući optužbe bivše pobjednice za psihičko i profesionalno zlostavljanje.

Podsjetimo, Itsaragrisil je bio bijesan jer neke natjecateljice, uključujući Bosch, nisu sudjelovale u promotivnom fotografiranju za zemlju domaćina, Tajland. Umjesto dobrodošlice, natjecateljice je dočekao bijesni monolog u kojem ih je optužio za nepoštovanje i nepoštivanje pravila. "Pazite se. Na Tajlandu ste. U igri ste", upozorio ih je prijetećim tonom prije nego što je svoj gnjev usmjerio izravno na meksičku ljepoticu.

Verbalni sukob eskalirao je kada je Itsaragrisil zatražio od Fátime Bosch da ustane i objasni zašto navodno slijedi upute svog nacionalnog direktora umjesto njegovih. Kada je Bosch pokušala objasniti svoju stranu i zatražila da je se tretira s poštovanjem, Itsaragrisil ju je prekinuo. "Ne, prvo morate slušati mene, a onda se svađati sa mnom", odbrusio je. U jeku rasprave, navodno ju je nazvao "tupavom" ("dumbhead" ili "dummy"), što je izazvalo zgražanje među ostalim djevojkama. Bosch mu je uzvratila: "Imam glas. Vi me ne poštujete kao ženu. Ovdje predstavljam svoju zemlju i nije moja krivica što vi imate problema s mojom organizacijom". Kap koja je prelila čašu bio je trenutak kada je Itsaragrisil, nesposoban ušutkati je, pozvao osiguranje da je izvede iz dvorane.

Taj potez izazvao je lančanu reakciju bez presedana. U znak solidarnosti s Fátimom Bosch, više od deset natjecateljica, predvođenih aktualnom Miss Universe 2024., Dankinjom Victorijom Kjær Theilvig, demonstrativno je ustalo i napustilo događaj. "Ako netko želi nastaviti natjecanje, sjednite. Ako izađete, ostale djevojke mogu nastaviti", vikao je Itsaragrisil u pokušaju da zaustavi egzodus. No, bilo je prekasno. Ispred dvorane, Bosch je novinarima poručila: "Mislim da svijet ovo treba vidjeti, jer mi smo osnažene žene i ovo je platforma za naš glas. Nitko ga ne može utišati". Theilvig je dodala kako se ovdje radi o "ženskim pravima" te da je vrijeđanje druge natjecateljice potez "izvan svake granice nepoštovanja".

Reakcija krovne Organizacije Miss Universe (MUO) bila je brza i oštra. Predsjednik Raúl Rocha Cantú osudio je Itsaragrisilovo ponašanje, nazvavši ga "javno agresivnim" i "ozbiljnom zlouporabom" zbog pozivanja osiguranja kako bi zastrašio natjecateljicu. "Neću dopustiti da se krše vrijednosti poštovanja i dostojanstva prema ženama. Nažalost, Nawat je zaboravio što znači biti pravi domaćin", poručio je Rocha. Organizacija je potvrdila da se Itsaragrisilu zabranjuje sudjelovanje u svim preostalim događajima vezanim uz izbor, a u Tajland je hitno poslan glavni izvršni direktor Mario Búcaro kako bi preuzeo nadzor nad finalnim pripremama za veliko finale koje će se održati 21. studenog. Naša Laura Gnjatović već sada je jedna od velikih favoritkinja.

Iako se isprva činilo da je problem nastao zbog običnog promotivnog fotografiranja, pozadina sukoba je složenija. Itsaragrisil je, naime, organizirao neslužbeno natjecanje u glasovanju, obećavajući pobjednicama privatnu večeru s njim – marketinški potez tipičan za njegov brend Miss Grand International. Međutim, Organizacija Miss Universe ima stroža pravila i brzo je pojasnila da to natjecanje nije dio službenog programa te da djevojke nisu dužne sudjelovati. Uhvaćene između sukobljenih uputa, Bosch i nekoliko drugih natjecateljica odlučile su se prvo konzultirati sa svojim nacionalnim direktorima kako bi izbjegle potencijalni sukob interesa. Upravo je ta doza opreza, čini se, bila dovoljna da izazove Itsaragrisilov bijes i pokrene skandal koji će se pamtiti kao jedan od najmračnijih trenutaka u 74-godišnjoj povijesti izbora za Miss Universe.