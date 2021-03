Detalji o bebi Maje Šuput: Na jednom testu je već dobila maksimalnu ocjenu

Pjevačica Maja Šuput (41) postala je majka. U Klinici za porode u Petrovoj u Zagrebu carskim rezom je rodila sina, a ponosni roditelji još uvijek nisu otkrili ime prvorođenca.

Kako pišu 24sata, beba je na Apgar testu koji upućuje na brzinu i sposobnost prilagodbe novorođenčeta na vanjski svijet - dobila maksimalnu ocjenu. Dječak je dugačak 48 cm, a težak 2900 grama, a porod je nešto prije redovnog termina carskim rezom obavila dr. Velena Radošević.

Podsjetimo, nedavno je podijelila na Instagramu kako njezin suprug Nenad Tatarinov (37) montira dječja kolica, a usput je otkrila da su se odlučili za ime dječaka. - Svi me pitate za ime. Zapisano je i zaključano u mom rokovniku. I neću vam reći - tada je napisala. Već je ranije rekla kako njezin sin neće imati domaće ni tradicionalno ime i objasnila je tada i zašto.

- Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže 'Nenad'. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime, da ga uvalim u probleme, pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?' - rekla je Maja u InMagazinu.

Maja i Nenad nedavno su renovirali stan kako bi napravila mjesta za dječju sobu u kojoj je Maja već sve uredila za svog malog dječaka. Pokazala je svojim obožavateljima koje je zidne tapete odabrala za sobu te kojim je još detaljima ukrasila sobu svog sina.

Nika Turković: "Više pjevam dok kuham, u tušu imam previše posla"