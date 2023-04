David odlazi u duel a Denis mu predlozio da bira protivnika

Plemensko vijeće na kojem su kandidati morali dati glas članu svoga tima za eliminacijsku igru, pokazalo je da se odnosi u plavom timu sve više narušavaju. Novu igru u kojoj su se borili za plemenski imunitet, natjecatelji su započeli spuštanjem niz tobogan.

Zatim su preko niza prepreka morali doći do bazena s vodom i preprekama ispod kojih su se morali provući kako bi došli do drugog bazena, preko kojeg su trebali složiti most da bi nastavili dalje. Nakon što su ga prešli, čekalo ih je devet kocki koje je trebalo srušiti sa stola. Uspješniji su bili crveni koji su plave pobijedili s rezultatom šest naprama četiri.

„Možda smo bili malo pospani, možda je energija bila malo niska“, rekla je Anđela koja je izgubila bod u posljednjoj rundi natjecanja s Natašom. Denis je bio razočaran odlukom većine oko toga tko će odigrati za odlučujući poen, jer je on htio da to odigra Sanja. „Iz dana u dan gledam kako preživjeti, dok oni bez velikog doprinosa na terenu su već skoro pa u finalu“, rekao je David koji je timu spočitao što olako shvaćaju plemensko vijeće. „Želim izbjeći scenarij u kojem smo David i ja u duelu, jer nisam siguran hoću li se u tom slučaju boriti kako to inače radim“, komentirao je Denis.

U igri za osobni imunitet na koju su morali ići zbog gubitka u igri za imunitet plemena, zadnji su ostali Nora i Denis, ali Denis je na kraju ipak bio uspješniji te je osvojio ogrlicu koja ga je štitila od nominacija. Također, omogućila mu je da direktno izabere još jednu osobu za eliminacijsku igru. Budući da mu je bilo jasno da će David biti nominiran od strane većeg klana, Denis mu je ponudio da si izabere protivnika. A to mu je ponudio i pred svima.

Na plemenskom vijeću David je opravdavao izdvajanje manjeg klana time što jedu drugačijim tempom, ali i drugačije razmišljaju. Sanja je pak ispričala kako su članovi većeg klana radišni za razliku od Denisa i Davida. „Nominiram tebe jer u više od 40 dana koliko smo u Survivoru, nisi se digao i napravio nešto za cijeli tim, nego tek kad ste se razdvojili“, objasnila je Anđela kad je davala glas Davidu. Na nominacijskim listićima, osim Davida koji je dobio najviše, odnosno četiri glasa, našli su se još Nora, Leo i Anđela. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li plavi tim u novoj igri za plemenski imunitet pobijediti ili izgubiti.

