Danijela Dvornik (55) javila se s plaže, istaknula dekolte u šarenom badiću: 'Nekima ljeto još traje'

Influencerica i udovica kralja funka Dine Dvornika, Danijela Dvornik (55) na Instagramu je objavila fotografiju s plaže. Danijela, koja trenutačno živi na otoku Barču iskorištvava kraj sezone i posljednje dane ljeta. Na fotki je pozirala u šarenom badiću koji je istaknuo njen dekolte. Dvornik se naime, odmara jer je donedavno čuvala unuke Balie i Lumi dok su njihovi roditelji Ella Dvornik Perace i njen suprug Charles Pearce bili u Saint Tropezu.

- Nekima ljeto još traje… - napisala je Dvornik uz objavu koja je skupila više od dvije tisuće lajkova.

Ova 55-godišnjakinja nedavno je sa svojim je pratiteljima podijelila nekoliko misli o samačkom životu. Danijela je uz fotografiju svog obroka napisala duži opis. Svoju je objavu počela priznanjem da se ovih dana osjeća "fjakasto" te da ima volje samo za jutarnji trening i da misli da je postala prava otočanka, a zatim se osvrnula na svoja razmišljanja o samačkom životu.

- Ponekad se ulovim u mislima, prije nego zaspem, kako sam zapravo prigrlila samački život i ponekad se prepadnem te spoznaje, ali ipak završim razmišljanje optimistično - napisala je Danijela te dodala da je zapravo sretna. - Ali, vjerujte, u svemu tome ja sam ispunjena i radujem se svakom novom danu. Jer toliko toga imam u životu što me čini radosnom. Evo, idući tjedan mi stižu Lumi i Balie i baš se tome veselim jer će me izbaciti iz ove moje 'fjake' - otkrila je baka kako se veseli dolasku svojih unuka. - Mjesto se pomalo prazni turistima i sad nastupa najljepši dio ljeta. Pa masline! Ove godine berem svoje masline i imat ću svoje ulje… To je ostvarenje dugogodišnjeg sna - dodala je Dvornik.

Inače, Danijela se nedavno preselila iz Zagreba u Sutivan na otoku Braču, u obiteljsku kuću Dvornikovih koju je renovirala. Njena kći Ella s obitelji se nedavno preselila u Istru, a unuke redovno posjećuju baku na Braču. Danijela često pratiteljima pokazuje kako se druže te što rade kada su Balie i Lumi kod nje.

