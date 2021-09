Dado Topić ima novu pjesmu: 'Cijepio sam se, čekam kraj pandemije i lovim ribu'

Legendarni roker Dado Topić nedavno je proslavio 72. rođendan, a i dalje radi na novim glazbenim projektima. Ovog ljeta vratio se u Novu Gradišku, grad u kojem je proveo prve godine života, i s grupom Rockeri snimio pjesmu “Tragovi sudbine”.

– Oni lijepo rade već dulje vrijeme i pitali su me za suradnju. Naravno da sam pristao, jer su iz Nove Gradiške, a i pjesma je lijepa balada, a ja volim pjevati balade. Inače imam u planu i nove pjesme, no s obzirom na situaciju s koronom nisu baš bajna vremena za glazbenike pa sam na čekanju. Imam pjesme koje dugo pripremam, a najvjerojatnije ću ih izdati u proljeće iduće godine – kazao nam je Topić i otkrio kako je ovog ljeta sa skupinom glazbenika iz cijelog svijeta radio na jednoj humanitarnoj produkciji iz Los Angelesa. Korona je utjecala na njega i njegovu obitelj, no pridržavaju se svih mjera, cijepili su se i čekaju da prođe pandemija.

– Mi smo ozbiljno shvatili situaciju pa smo se u skladu s time i ponašali, a i uvjeti su takvi da nema slobode u izboru, osim da se ne konfrontira s globalnim procesima. Vjerujem da je situacija svima ista, možemo se samo nadati da će sve biti bolje, samo treba strpljenja – kazao je Dado, kojem nedostaju nastupi. Trenutačno živi u Marini kod Trogira, a osim glazbom bavi se i ribolovom.

– Najviše volim loviti lignje. Čekam studeni da se more ohladi pa će onda biti vremena za odlazak na lignje. To svi mi uz obalu radimo – dodao je glazbenik, koji jedva čeka da ponovno ode u rodni Siverić kod Drniša.

– Moram priznati da nisam bio već neko vrijeme, a zanima me kako mi je zavičaj. Mnogi ne znaju da sam rođen u Siveriću, a kršten sam u Novoj Gradiški, gdje sam proveo djetinjstvo. Nakon toga odselili smo se u Osijek – kaže Dado. Topić je 2008. godine s grupom Dragonfly predstavljao Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom “Vjerujem u ljubav”, stoga ga je razveselila činjenica da su ove godine na najvažnijem svjetskom natjecanju pobijedili rokeri Maneskin.

– Drago mi je, jer je prijašnjih godina istočni sektor preuzeo primat pa je bilo svakakvih pjesama. Odlična je stvar da su ove godine Talijani vratili stvari na svoje mjesto. Mladi su i za europske bendove to je svakako poticaj da svojom autorskom glazbom mogu postići uspjeh. Naša je pjesma bila prekrasna, sve je bilo profesionalno napravljeno. Pozdravljam činjenicu da se vratila Dora, jer to je najbolji način da se odabere prava pjesma. No za uspjeh na Euroviziji često je potrebno i više od dobre pjesme, važno je i lobirati i imati prave sponzore – kazao je Dado, koji ni u osmom desetljeću života ne razmišlja o mirovini.

– Ne znam planira li to itko svjesno. Ljudima nekako nije primjereno da sami sebe osude na mirovanje, posebno s aspekta promatranja života i rada umjetnika. Ne vjerujem da je itko odlučio da više neće stvarati. Ja mislim da čovjek mora raditi dok god može ili, u mom slučaju, dok god ima kreativnu crticu koja je interesantna i s kojom je sretan i zadovoljan – dodaje Topić.

Glazbenik ima sina Danijela iz prvog braka s Gordanom i Reu iz drugog braka s Mirjanom, s kojom je od 1985. godine.

– Nije mi krivo što sinovi nisu završili u glazbi. Prirodnije je da su sami odlučili što će raditi u životu, nego da im ja određujem. Mislim da su sretni jedan i drugi, a vjerujem da im je drago kad im netko kaže da voli rad njihova oca. Ja im mogu biti samo inspiracija. Supruga Mirjana moje je srce i duša svega što napravim. Svi umjetnici imaju svoje supruge ili djevojke kao inspiracije, a ako mene pitate kakva je moja, rekao bih da je najbolja – zaključio je Dado Topić.

VIDEO: Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"