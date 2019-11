Cure i dalje vode: Franka i Dina zaradile prvu desetku za ženski tim!

Novi kulinarski tjedan započeo je dobrim jelima i dobrim ocjenama za natjecatelje, unatoč tome što je žiri počeo dijeliti negativne bodove zbog neurednih radnih jedinica.

U ponedjeljak navečer na setu showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' vodila se još jedna borba prsa o prsa u kojoj je par na svakoj paralelnoj jedinici dobio isti zadatak. U borbi timova nisu sudjelovale Karmen i Marina jer su u proteklom tjednu bile najbolje pa su u ovom tjednu zaslužile imunitet i godišnji odmor od kuhanja. Franka i Dina morale su iskoristiti integralnu rižu koju su odlučile pripremiti na azijski, baš kao i Bruno i Robert te su oba para napravila vrlo ukusno jelo i zaslužili pohvale žirija.

„Na oko prekrasna oba jela i dobro odrađena, iako mi zbog začina dečki imaju prednost“, kazala je Željka Klemenčić, a Tomislav Špiček priznao je da je njemu bolje jelo ženskog tima.

„Franka i Dina, bojim se za vas da nećete nastaviti konstantu kao i do sada, ali dok budete ovdje, uživat ću u vašim jelima“, rekao je Špiček i djevojke nagradio njihovom prvom desetkom!

Dečki su tako zaradili 26 bodova, a djevojke su bile uspješnije za bod više.

Druga tema bila je priprema jela na tavici pa su se Marko i Renato odlučili za pripremu burgera i pečenja mesa na tavici, a Katica i Štefica napravile su kotlet s krumpirom i povrćem u umaku.

Željka je pohvalila burgere od Renata, iako je primijetila kako je bio pod prevelikim stresom dok ih je pripremao pa ga je savjetovala da se opusti. Špiček je isto bio zadovoljan s jelima, ali isto mišljenje nije dijelio kolega Ivan Pažanin.

„Sve je ukusno, ali koja smo epizoda - dvadeseta? A burgeri se prave s kupovnim pecivom… Sad ste to ispucali i više nemojte to raditi. Isto kao i Štefica i Katica, kotlete s krumpirom - to je super za doma napraviti, ali kako da ja sad to ocijenim?“ kazao je splitski chef i zaključio da se svi trebaju više potruditi u ovoj fazi natjecanja. Djevojke su za svoje jelo dobile 20 bodova, a dečki visokih 26 bodova.

Treća je tema bila dalmatinsko jelo, a pripremali su ga Alen i Dino te Ana i Katarina. Djevojke su se odlučile za grdobinu u dalmatinskoj panceti dok su dečki bili nešto kreativniji, što ih je na kraju i stajalo većih ocjena.

„Ako ovom jelu dam dobru ocjenu, ja se ne mogu vratiti doma u Dalmaciju“, izjavio je kroz smijeh Pažanin koji je priznao da u Dalmaciji nije uobičajeno jesti tunu s bobom, bambusom i kokosovim uljem, ali žiri je okus jela jako pohvalio.

„Dečki, ja sam prezadovoljan. Počet ćemo i u Zagorju saditi bambus!“ kazao je Špiček, a Željka je Alena i Dina nagradila s desetkom, no Pažanin im je dao nisku trojku jer to nije bila prava dalmatinska spiza. Dečki su zaradili 22 boda, a Ana i Katarina dobile su 24 boda za ukusnu grdobinu.

Na kraju večeri svima se, osim Ani i Katarini te Dini i Franki, oduzeo jedan bod zbog neurednih radnih jedinica. A kada su se bodovi zbrojili - ženski tim sa 947 bodova i dalje vodi čak 55 bodova jer je muški skupio 892 boda.

Pred natjecateljima je još jedna utrka timova, a tko će ovaj put biti bolji u grabljenju namirnica, pogledajte u utorak u 21:15 sati na RTL-u!