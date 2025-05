Cukrov se transformirao u Vannu, a Nižić kao Elvis Presley upisao svoju prvu pobjedu u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'

Deveta po redu emisija hit showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je večer punu vrhunske zabave i velikih glazbeno-scenskih iznenađenja, a pobjedu je odnio Domagoj Nižić koji je utjelovio legendarnog Elvisa Presleyja i oduševio izvedbom bezvremenskog hita 'Viva Las Vegas'. „Donio si nam dašak glamura, dašak Las Vegasa i veselje koje se uvijek vezalo uz Elvisa. Bio si odličan!“ istaknula je Minea, a Goran se pridružio komplimentima poručivši: „Vaše veličanstvo, kralju rock’n’rolla – ostao si u liku i bio si super“.

Nakon prve pobjede u showu, Domagoj je s veseljem podijelio svoje prve dojmove. „Na nastupu mi je bilo sjajno i odlično! Jako sam sretan što sam pobijedio, što su kolege bile fantastične i što su prepoznali moj trud i rad. Zadovoljan sam i komentarima žirija – oni su tu da nas stimuliraju za dalje“, poručio je Domagoj koji je novčanu nagradu donirao udruzi 'Veliko srce malom srcu'.

Deveto izdanje emisije otvorila je Meri Andraković koja je donijela duh Plavog orkestra utjelovivši Sašu Lošića Lošu u izvedbi pjesme 'Lovac i košuta'. Uzbuđena prije nastupa, Meri je najavila: „Rođena sam spremna, jedva čekam izaći na pozornicu“, a nakon što je rasplesala cijeli studio, Enis je zaključio: „Ponijela me pjesma, zaboravio sam da slušam tebe – zaista sam čuo Lošu. Genijalno je bilo, vratilo me u mladost.“

Dašak svjetske pop energije donijela je pobjednica prošle epizode Stela Rade, koja je ovoga puta utjelovila Pink s pjesmom 'Raise Your Glass'. „Izazovno je jer je Pink luda i puna energije – već osjećam taj adrenalin!“, rekla je Stela prije izlaska na scenu. „Ti si po prirodi nježna, krhka dama, a Pink je tvoja potpuna suprotnost. Večeras si donijela tu ludu energiju koju Pink ima – bravo“, poručio je Mario nakon Steline dinamične izvedbe.

Dalmatinski šarm u show je unio Devin Juraj koji je u liku Mile Hrnića izveo hit pjesmu 'Marijana'. „Na probama mi je bilo jako zabavno – morao sam biti pravi džentlmen i gospodin“, otkrio je Devin, a nakon što je na sceni oduševio sve prisutne, Minea mu je poručila: „Maska je bila fantastična – Milo Hrnić je bio ispred nas u malo većem izdanju, ali tu! Devine, mene si vratio u moje djetinjstvo – izveo si to fenomenalno.“

Scenu je potom preuzela Marcela Oroši koja je moćno donijela lik Zorice Kondže s pjesmom 'Singin’ That Rock ’n’ Roll'. „Ovo mi je najdraža pjesma od Zorice i baš mi je bilo drago kad sam je dobila. Bit će zahtjevno, ali uživat ću maksimalno“, najavila je Marcela koja je za nastup dobila brojne pohvale žirija. „Tvoja izvedba bila je upečatljiva, svi znaju kako predivno pjevaš i što sve sa svojim glasom možeš. Meni je bilo divno slušati te – hvala ti puno“, poručio je Goran.

U nimalo jednostavnoj ulozi hrvatske pop dive Vanne pojavio se Igor Cukrov koji je izveo pjesmu 'Sve bih dala da znam'. „Obožavam Vannu – bit će veliki izazov vokalno to iznijeti, a malo me brine ples jer mi nije jača strana“, priznao je Igor koji je svojim vokalnim rasponom ponovo raspametio žiri. „Svaki put mislim da me Igor više ne može iznenaditi, a onda dođe nova emisija i ti opet briljiraš! Kad god si u ulozi žene, atmosfera u studiju je uzavrela. Večeras sam uživao u tvojoj transformaciji“, poručio je Mario nakon sjajne izvedbe.

Za kraj večeri, pravu egzotiku na scenu donijela je Mada Peršić koja je utjelovila turskog zavodnika Tarkana s hitom 'Dudu'. Da gledatelje čeka eksplozija zabave Mada je najavila još i prije samog nastupa poručivši: „Pjesma je genijalna, prvi put je čujem, ne znam što znači – ali jedva čekam nastup!“, a Enis nakon njezine izvedbe nije skrivao zadovoljstvo. „Jako lijepo i veselo – Mado, ti si ispunila zadatak i bila si odlična“, zaključio je. Kandidati su još jednom pokazali zavidnu moć imitacija i transformacija, a nove uloge čekaju ih za samo tjedan dana! Kako će se snaći u novim izazovima, ne propustite doznati samo na Novoj TV!

