Crveni se bahatili tijekom igre: 'Emocije su im previše napucane, ponašaju se adolescentski'

Plavi tim i ovoga je puta podbacio u igri, pa su na plemenskom vijeću morali odabrati člana svog tima za duel. Ponovno su izabrali Eneu koji se ni ovoga tjedna nije dokazao u natjecanjima. Za totem plemenskog imuniteta timovi su morali proći kompliciraniji poligon od dosadašnjih. U svakoj rundi sudjelovala su po dva člana iz svakog plemena – jedan strijelac i jedan pomagač. No dva su im faktora znatno otežavala ostvarenje cilja. Naime, strijelac je morao proći poligon na slijepo, odnosno s povezom preko očiju, a pomagač ga je usmjeravao. Kad su stigli na cilj, strijelac je morao ubaciti u koš dva diska, no to mu je otežavao igrač iz suparničkog plemena. Tim koji je prvi odradio zadatak osvojio je jedan bod, a pobijedilo je ono pleme koje je prvo osvojilo šest bodova.

Crveni su već nakon prvog kruga poveli s jedan nula, a pobjednički su i ovoga puta igru priveli kraju, iako im je plavi tim cijelo vrijeme bio za petama. Po završetku igre Draga je preuzela totem plemenskog imuniteta, a članovi plavog tima uputili su se na borbu za individualni imunitet.

„Luka je na početku bio simpatičan lik, ali smo s vremenom shvatili da je egocentrik. Uvijek radi tako da on bude u centru pozornosti“, požalila se Antonia, nakon što su ovoga puta u igri on i Draga plavom timu dovikivali neugodne komentare.

„Draga, kao i nekolicina iz crvenog tima inače se ponaša malo adolescentski. Emocije su im previše napucane, malo i agresivne. To je previše“, komentirala je Marina koja je osvojila osobni imunitet. Da bi osvojila ogrlicu osobnog imuniteta morala se natjecati sa svojim kolegama iz tima. Prema pravilima natjecatelji su morali lopticu držati što duže na postolju. Upravo je Marina bila natjecateljica čija je loptica najduže ostala na postolju za balansiranje te je osvojila ogrlicu.

„Išla sam u ovu borbu s malo više žara. Zamislila sam svog sina i znam koliko bi on bio ponosan da me vidi da sam pobijedila. Samo sam o tome razmišljala, išla sam do kraja i osvojila sam imunitet“, objašnjava Marina koja priznaje da je ogrlica bila ipak potrebnija nekom drugom.

Crveni su drugi put za redom na plemensko vijeće došli rasterećeni s totemom, a plavi su morali odlučiti kome će dati svoj glas za nominacije.

Enea je svjestan toga da je najslabija karika u timu, kad se u obzir uzmu rezultati, a Amer je rekao da se ne usmjerava na rezultate prilikom nominacija, nego razmišlja tko je najmanje suradljiv u timu. Na pitanje tko po njemu nije dio tima nije htio odgovoriti na plemenskom vijeću, a otkrio je samo da se radi o dvije osobe. „Gledam odnos prema cijelom plemenu, kad izgubimo, kad dobijemo, ponašanje prema članovima, tko čini tim, a tko ne čini“, istaknuo je Amer.

Na papirima za nominaciju našli su se Mihaela, Antonia, Nora te Enea koji je na kraju dobio najveći broj glasova. Pet članova njegova tima glasalo je za njegov odlazak u duel. „Pretpostavljao sam da ću biti nominiran. Mislio sam da ću dobiti pet ili šest glasova. Duelu ću pristupiti fokusirano, da pokažem želju da ostanem. Imam osjećaj da sam ovaj tjedan bio bolji nego prošli“, kazao je Enea kojeg čeka borba za ostanak u duelu s još jednim kandidatom. Tko će to biti, doznat ćemo u sljedećoj epizodi Survivora.

VIDEO Mrle iz Leta 3 pokazao kako se priprema za Euroviziju