Courteney Cox se oglasila o tvrdnjama princa Harryja o drogi u njenom domu: 'Nisam ju dijelila'

Princ Harry (38) u siječnju je objavio svoje memoare naslova 'Spare' ('Rezerva') u kojima je iznio mnoge detalje iz svog života. Jedan od njih jest i onaj u kojem je tvrdio da je bio gost kod holivudske glumice i zvijezde serije 'Prijatelji' Courteney Cox te da je u njenoj kući konzumirao drogu.

Naime, princ Harry u svojoj je knjizi napisao da je pronašao kutiju čokolade s 'ludim gljivama' u hladnjaku dok se zabavljao u njenom domu u Los Angelesu.

Ova informacija mnoge je iznenadila, a konačno se o svemu oglasila i poznata glumica. Cox se osvrnula na tu tvrdnju u intervjuu za Variety te rekla da je Harry bio njen gost. No, nije u potpunosti razjasnila je li incident s gljivama bio istinit.

- Ostao je ovdje nekoliko dana - vjerojatno dva ili tri. On je stvarno draga osoba - rekla je glumica.

U knjizi je Harry otkrio da je 2016. godine s prijateljem otišao na kućnu zabavu koju je priredila holivudska glumica, a u frižideru su pronašli gljive koje su imale halucinogena svojstva. Glumica se prisjetila situacije s gljivama, a o istinitosti tvrdnje nije se izjasnila:

- Ne kažem da je bilo gljiva! Definitivno ih nisam dijelila – rekla je te dodala da nije pročitala knjigu.

Harry, koji je ranije nosio nadimak 'Party Princ', u svojim je memoarima opisao kako se nakon uzimanja droge WC školjka pretvorila u glavu koja je vrištala na njega. U knjizi je Harry priznao i da je kao 17-godišnjak koristio kokain u želji da se osjeća drugačije.

- Nije bilo zabavno i nije me činilo osobito sretnim, kao što se drugima činilo. Ali osjećao sam se drugačije, a to je bio moj glavni cilj. Osjećati. Biti drugačiji - napisao je.

Inače, prinčevi memoari podigli su mnogi prašine te brzo postali najprodavanija publicistička knjiga u povijesti, jer je prvoga dana prodano 400.000 primjeraka u elektroničnom, audio i klasičnom formatu knjige. Princ je u knjizi govorio o svom životu, a neki detalji povezani su i s drugim članovima njegove obitelji. Tako je otkrio da svoju baku nikada nije mogao zagrliti. Zbog ove izjave pokupio je mnoge simpatije javnosti. Naime, princ je svoju priču započeo tima kako je gledao svoju baku kako uživa na koncertu povodom njenog zlatnog jubileja 2002. godine.

- Dok sam je gledao kako pleše i njiše se u ritmu, htio sam je zagrliti. Ali naravno da nisam. Ne dolazi u obzir. Nikada to nisam učinio i nisam mogao zamisliti bilo koju okolnost pod kojom takav čin ne bi bio sankcioniran - napisao je Harry te nastavio o trenutku kada je njegova majka, princeza Diana, pokušala zagrliti kraljicu.

- Bio je to zapravo više skok nego zagrljaj, ako je vjerovati očevicima. Baka je skrenula kako bi izbjegla kontakt, a cijela je stvar završila vrlo nespretno, mrmljanjem isprika - naveo je. Zapitao se je li kraljica ikada zagrlila vlastitog sina, sada kralja Charlesa III.

- Pitao sam se je li ju tata ikada pokušao zagrliti. Vjerojatno ne - rekao je pa dodao kako je kraljica ponudila svom sinu "čvrsti stisak ruke" nakon što se vratila kući s višemjesečne kraljevske turneje. Dodao je da ni njegov djed, princ Philip, nije bio ništa drugačiji.

- Doista, djed je bio toliko povučen, toliko zauzet putovanjima i poslom da je jedva viđao tatu prvih nekoliko godina njegova života - kazao je.

U knjizi princ Harry je otkrio i detalje o sukobu svoje supruge i princeze od Walesa, Kate Middleton, pisao je i fizičkom obračunu s bratom zbog Meghan, kao i o broju ljudi koje je ubio na dužnosti u Afganistanu. Ovo su samo neki od detalja koji su ranije procurili, a Harry je u svojim memoarima iznio još mnogo toga.

Neki od trenutaka koje je princ opisao vežu se i uz njegovu suprugu Meghan Markle te njezin susret s drugim članovima kraljevske obitelj. Tako Harry u knjizi piše da se Meghan iznenadila što se morala pokloniti kraljici te da ju je Sarah Ferguson, bivša supruga princa Andrewa, podučila kako će se pokloniti. Princ piše da je Meghan naklon obavila savršeno te da su u sobi bili i princeza Eugenie, njezin tadašnji zaručnik Jack, Sarah Ferguson, kraljica Elizabeta i princ Andrew.

- Trenutak kasnije Meg me upitala nešto o kraljičinom asistentu. Pitao sam je o kome govori – dodao je Harry te otkrio da je Meghan pojasnila kako misli na čovjeka koji je kraljici Elizabeti držao torbicu te ju otpratio do vrata, a Harry joj je tada odgovorio da je to njegov stric, princ Andrew.

- Definitivno nas nije guglala - zaključuje Harry te se tako osvrće na pisanja o tome kako Meghan nije znala ništa o kraljevskoj obitelji i njezinim članovima.

