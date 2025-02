Cocktail-party prošao u znaku tračanja i izglađivanja odnosa: Suživot u kući je srednja škola na aparatima

Novo jutro u vili najbolje je počelo za Polinu jer Šime ju je pozvao na zajednički spoj, što uopće nije očekivala, pa oduševljenje nije mogla sakriti. No u pismu koje je Šime poslao, spomenuo je koliko mu je važna iskrenost pa su neke djevojke pomislile kako će na dejtu pokušati s Polinom razgovarati o onome što mu kod nje smeta: „Možda će je pitati zašto nije iskrena i bojim se da postoji šansa da se ona ne vrati s tog dejta!“ „Svaki dan sam sve gore, Šime me ignorira, što je grozno, daje pažnju nekim potpuno nebitnim osobama“, žalila se Selma.

Miloš je djevojke iznenadio neočekivanim dolaskom u vilu te pozvao Milicu da se osame. „Rekao je da još uvijek nije osjetio tu iskru, što je meni OK jer nas gledam kao jedan zreo par koji ne ulazi u odnos iz strasti, iz emocije niti sam ja krenula s tom namjerom“, otkrila je Milica, zadovoljna kako je protekao razgovor. Šime je odlučio iskreno porazgovarati s Polinom, istaknuvši da mu je ponekad malo misteriozna. „Neke stvari su mi malo nejasne... Čini mi se kao da još uvijek čekam da se ti malo sabereš. Čini mi se da si zaljubljena u ideal ljubavi“, upitao je Šime. „Onda ne bih došla ovdje nego bih bila s nekim“, kazala je. Stiglo je vrijeme za još jedan cocktail-party, poseban zbog Marinelinog i Šiminog rođendana. Dio djevojaka pripremilo mu je rođendanske poklone. Miloš je pozvao slavljenicu Marinelu na razgovor, a Maida je komentirala: „Mislim da je to najdosadniji spoj ikad!“ Šime je za razgovor odabrao Anu i dotaknuo se njezine zamjerke s jedne od prošlih ceremonija da je pomalo ignorira. „Ispravit ću to boljim ponašanjem i posvećivanjem malo više pažnje“, obećao je. „Danas si napravio prvi korak prema tome“, bila je zadovoljna. U isto vrijeme, Selma se pitala gdje je Šime i zašto je ne zove na spoj.

Miloš je na idući razgovor poveo Suzanu jer nikako ne može shvatiti na čemu je s njom. „Misliš li da si se probala izboriti za neko vrijeme sa mnom? Znaš da nema puno vremena“ upitao ju je. „Mislim da je puno cura... Kad bismo se nekako povezali, bilo bi mi se lakše tad ubaciti“, otkrila je, a s razgovora se vratila pomalo razočarana. Maida je s Majom, Laurom i Vanjom komentirala Suzanu, istaknuvši da joj nije jasno kako prihvaća razgovor s Milošem kad ga je u vili u više navrata negativno komentirala. Šime je stvari želio raspraviti i s Laurom, koja je bila pomalo u strahu od njegove najave iskrenog razgovora: „Srce mi lupa nenormalno... Nismo dugo pričali nasamo, pa je bio onaj mali incident... Ne znam jesi li mi stvarno oprostio.“ „Ostavio sam to iza sebe i prekrižio“, kazao joj je, „Priča nije završena“.

„Svjesna sam greške i imam sad prvi put priliku da nasamo pričamo da ti se ispričam još jednom, glupo je pred svima“, ponovila je, a Šime je priznao kako je zadovoljan ovom njezinom promjenom ponašanja. „Mislim da Šime više ne treba gubiti vrijeme. Ja sam tu, ja ga čekam“, Selma je i dalje dijelila svoje dojmove s Glorijom. Šime im se u jednom trenutku pridružio u razgovoru, a Selma je komentirala kako je vidjela iskre u njegovim očima i način na koji je gleda. Ipak, Šime je na razgovor nasamo pozvao Gloriju, a ne Selmu. Njihov odlazak na razgovor zlobno je komentirao dio cura, na čelu s Laurom. „Suživot u kući je srednja škola na aparatima. Tu je svatko sa svakim dobar, svatko svakog pljuje... Tu ne znaš tko je s kim dobar, iskreno“, komentirale su Nina i Mia. Za kraj, ostala je samo još ceremonija ruža...

„Baš se osjeti kako postaje ozbiljnije... Ne možemo predvidjeti tko ostaje, a tko napušta kuću. Bit će jako teško", kazala je Maida. Obje ruže dobile su Marinela, Ana, Mia, Glorija, Maja, Vanja, Valentina, Barbara, Laura, Nina. Selma je dobila samo Šiminu ružu, a Miloševa je ovaj put izostala jer se nisu uspjeli bolje upoznati. Maida je dobila Miloševu ružu, no ne i Šiminu: „Čini mi se da moje ruže kod tebe više ne vrijede toliko, zato je večeras ipak nema za tebe." Milica je primila Miloševu ružu, a svoju zadnju ružu večeri dodijelio joj je i Šime. Ostala je tek još jedna Miloševa ruža te dvije djevojke – Polina i Suzana. On ju je odlučio dati Polini, a Suzana napušta vilu. „Bilo je lijepo upoznavati se... Želim ti sve najbolje", zahvalio joj se Šime, a i Miloš se složio. „Obojica ste vrlo zanimljivi, bila sam uvijek iskrena, rekla sam kako osjećam. Možda bi poslije došao neki klik, zasad nije", otkrila je za kraj.