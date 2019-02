CNN istražuje bizarne okolnosti smrti kralja soula Jamesa Browna

On je bio “kum soula”, imao je karizmu i pravi zvjezdani faktor, otpjevao je brojne nezaboravne hitove, no prema mišljenju 13 osoba koje su ga poznavale, uključujući i dr. Marvina Crawforda koji je potpisao njegovu smrtovnicu, James Brown koji je preminuo 2006. godine preminuo je pod čudnim okolnostima.

Neodgovorena pitanja

Skeptični dr. Crawford rekao je da nikada nije vjerovao da je James umro prirodnom smrću. – Prebrzo se promijenio, bio je pacijent za kojeg nikada ne bih predvidio da je na rubu smrti, ali umro je te noći, zbog čega sam se zapitao što je točno pošlo po zlu – rekao je Crawford, a o tome izvještava i CNN. No ono što je zapravo lansiralo CNN-ovu istragu, koja je izrodila serijal od tri djela, djelo novinara Thomasa Lakea, bio je poziv cirkuske pjevačice Jacque Hollander.

Ona je tvrdila da ima informacije o okolnostima njegove smrti, a s Brownom je radila kao tekstopisac u 80-ima, kada ga je i optužila za silovanje. Nakon tog incidenta iz 1988. Hollander je počela čuvati sve dokaze povezane s Brownom i njegovim suradnicima. Skupila je brojne kutije dokumenata i kaseta u tri desetljeća. Kolekcija sadrži nezavisne potvrde njezinih navoda. Kum soula, kako piše u službenim dokumentima, umro je od infarkta i “vode u plućima” (pleuralnog izljeva) rano ujutro na Božić 2006.

Dvanaest godina poslije njegov menadžer, njegova udovica, sin, nekoliko prijatelja i suradnika rekli su da postoje brojna pitanja na koja odgovore može dati samo forenzička istraga. Ovaj trodijelni serijal, koji se temelji na intervjuima čak 140 ljudi, uz Jamesovu, istražuje i smrt Adrienne Brown, njegove treće žene. Iako policija nije pronašla nikakve znakove nasilja kada je Adrienne umrla dok se oporavljala od plastične operacije, jedan prijatelj nikada nije prestao vjerovati da je ubijena. Kay Mixon, odvjetnica žrtava obiteljskog nasilja u okrugu Aiken u Južnoj Karolini, poznavala ju je. Rekla je: – Objavili su da je umrla od predoziranja, a prvo što sam pomislila jest da to ne može biti istina, da je ubijena, što mogu i dokazati, ali dokaze ću ponijeti sa sobom u grob.

Dodala je i da je duboko uvjerena da ju je Brown ubio ili je njezino ubojstvo naručio. U 2017. umirovljeni detektiv koji je istraživao smrt Adrienne Brown pokazao je stranice iz bilježnice na kojima su zapisane izjave koje mu je u 2001. dao pouzdani doušnik. Detektiv ih je prvi put pročitao tek kada ga je kontaktirao CNN, a doušnik navodi da je doktor koji ju je tada liječio priznao da je Adrienne dao smrtonosni koktel lijekova. Novinari su došli do doktora, no on te tvrdnje sada odlučno odbacuje. Policija nije otvorila kriminalnu istragu kada je James umro 2006., no njegov prijatelj Andrew White i ostali tvrde da je pjevač ubijen.

Obdukcije nije bilo

Nekoliko sati nakon Brownove smrti dr. Crawford preporučio je obdukciju koju je njegova kći Yamma Brown odbila. Svoju odluku nije htjela objasniti. Jamesova druga kći Deanna Brown Thomas nije htjela reći jesu li njegovi posmrtni ostaci još uvijek u grobnici. Među ostalim zabrinjavajućim tvrdnjama spominje se i službena priča Brownova osobnog menadžera Charlesa Bobbita koji je umro 2017. u 87. godini. On je bio jedina osoba u sobi kada je pjevač umro, a njegova priča opisana je kao “prozirna”. Brownov menadžer Frank Copsidas rekao je: – Priča je bila malo prozirna. Andrew White je dodao: – Nije imalo smisla. Njegova prijateljica Fannie Brown Burford na sve to izjavila je: – Odmah sam znala da laže.•

Pogledajte i koje su poznate osobe prešle na Islam.