Član žirija Masterchefa otkrio kako je došao u emisiju: 'Na Facebooku sam dobio poruku: "Hoćeš kuhati?"

Stjepan Vukadin, Melkior Bašić i Damir Tomljanović, članovi žirija Masterchefa Nove TV ovog su vikenda bili gosti Podcast Inkubatora, a između ostalog ispričali su i kako su došli u žiri.

Damir Tomljanović gostovao je u prvoj sezoni Masterchefa kao gostujući kuhar i kazao je kako su ga iz produkcije zvali da dođe na audiciju za prošlu sezonu.

- To neću nikad zaboraviti. Imaš profesionalnog glumca koji glumi pravu situaciju i ti se moraš prirodno ponašati. Sve je bilo opušteno i genijalno. Došao je jedan naš mladi glumac i rekao: "dobar dan, ja sam Petar, imam dvoje djece". Ušao je u ulogu sto na sat. Kazao je: "Moja supruga je jednog dana otišla u Makarsku kod mame i nije se vratila". Kad je on to rekao počeo sam se smijati. To je bilo 25 minuta smijeha. Došao sam doma u subotu i u ponedjeljak su me zvali da sam prošao u drugi krug. Snimalo se u Jadran filmu i opet je bilo smijeha. Očigledno se gledala kemija, ispričao je Tomljanović.

Vukadin je kazao da je dobio poziv preko Facebooka, te da je mislio kako se radi o šali.

- Na Facebooku sam dobio poruku: "hoćeš kuhati?". Bio je to naš kolega Tomislav Škunca, koji na profilu nije imao svoje ime i prezime, niti fotografiju. Pitao me onda bih li sudjelovao u novoj sezoni Masterchefa kao član žirija. Mislio sam da me netko za*ebava. Zajednički prijatelj bio nam je kolega Hrvoje Zirojević, koji mi je potvrdio da se zaista radi o njegovom profilu i da me nitko ne zeza. Došao sam na casting i tako je sve počelo, ispričao je kuhar iz Rogoznice.

