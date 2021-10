Član žirija 'Masterchefa' bio je u sjemeništu, pa otkrio da je kuhanje njegov poziv: 'Znaš ono kad se zaljubiš'

Jedan od članova žirija Masterchefa Stjepan Vukadin u emisiji InMagazin otkrio je da je s 14 godina otišao u sjemenište sa željom da postane svećenik. Ubrzo je shvatio da to nije njegov poziv nego da je to kuhanje. "Znaš ono kad se zaljubiš, pa misliš o toj curi čim se probudiš, pa navečer kad ideš leći, tako je meni to nekako izgledalo. Rekao sam svojima, rekao sam stricu, rekao sam župniku don Filipu i njima je bilo drago u biti, što je to sve tako", ispričao je član žirija popularne kulinarske emisije.

Otkrio je i da mu je najveća kritičarka njegova supruga. "Mislim da je moja draga Katarina, žena, njenih kritika se nekako, neću reći bojim, ali ona mi je tu najveći kritičar, najveća podrška. Kad izbacim neko novo jelo na meniju, ona je među prvima koji ga proba", rekao je.

Objasnio je da kada kamere nisu uključene nije toliko strog u ocjenjivanju jela. "Nama kuharima je nekako, ja bih rekao najmrskije kuhati za sebe. Tako da, što god nam netko sa strane spremi. Bitno da je kuhano, bitno da je na žlicu. Znamo koliko je teško kuhati i zadovoljiti gosta", kazao je Vukadin.

Podsjetimo, Vukadin je u žiriju ove kulinarske emisije s kolegama Melkiorom Bašićem i Damirom Tomljanovićem. U emisiji koja se emitira od ponedjeljka do petka, članovi žirija su ocijenili natjecatelje na njihovim audicijama te je svatko od njih izabrao svoj tim.

VIDEO Kultna serija Seinfeld stiže na Netflix: Kramer je u pilot-epizodi zapravo bio Kessler