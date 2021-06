Cigi ponovno 'udara' po Lani: 'Ona nema 4, nego 10 kilograma viška. Piknuo sam tamo di ju najviše boli'

Ne stišava se rasprava oko izgleda Lane Jurčević. Zbog nekoliko kilograma viška Lana se našla na meti kritičara, a jedan od njih je i stilist Neven Ciganović.

- Znate kako se kaže, da te ne boli, ne bi bilo odgovora, očigledno sam ju dobro piknuo tamo 'di ju najviše boli. Toliko o tome. Ja obično ne odgovaram na prozivke posebno ako su nekakve zlonamjerne, ali ove nisu bile. Ja mislim da se ne radi o četiri kile viška, nego o 10 kilograma - rekao je Ciganović za 24 sata.

Foto: Youtube Screenshot

Podsjetimo, Ciganović i Lidija Bačić komentirali su Lanin izgled nakon dodjele Porina u jednoj TV emisiji. "Izgleda grozno. Malo se zdebljala, ova korona ne čini joj dobro", rekao je između ostalog Ciganović. "Možda koja kilica više pa... Ne znam", rekla je Bačić. Na njihove komentare osvrnula se i Lucija Lugomerna svom profilu te poručila Lani da je izgledala sjajno.

Lana je nakon 'drame' oko kilograma objavila video bez filtera i photoshopa u kojem je pokazala kako stvarno sada izgleda. U videu je snimila trbuh i ruke, a na kraju je pokazala srednji prst kako bi dokazala da ne mari za to.

"Ja vidim ovdje jedan oooozbiljan PROBLEM. A to je samo da moram pod hitno pospremit stan.Drugo ništa ne moramo, osim ako... želimo. Žene, ja sam jedna od vas, vi ste moje, ja sam vaša. Dokazano već 100x do sada i na tome vam hvala do nebaaaaa" napisala je Lana i dodala: "Ne znam samo zašto ovo nisam ranije objavila, jer mi stoji mjesec dana u mobu... valjda kad je suđeno - onda je suđeno", zaključila je Lana.

