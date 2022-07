Carlosu Santani pozlilo na pozornici, srušio se usred nastupa: 'Bila je to strašna scena, rekli su nam da se molimo'

Rock legenda Carlos Santana (74) iznenada se srušio tijekom nastupa u američkom Michiganu. Santani je pozlilo na pozornici nakon čega se onesvijestio, a ubrzo je na pozornicu stiglo i medicinsko osoblje koje je legendarnom gitaristu pružilo pomoć.

Na društvenim mrežama odmah su osvanule snimke i fotografije nemilog događaja koji je zabrinuo tisuće Santaninih obožavatelja koji su uživali na koncertu.

– Zamolili su nas da se molimo za njega zbog ozbiljnog medicinskog stanja – poručio je jedan od korisnika Twittera koji je na svom profilu objavio fotografiju na kojoj se vidi kako liječnici pomažu Santani.

#BREAKING: Carlos Santana just passed out on stage at ⁦@PineKnobMusic⁩. Medical personnel on stage. Crowd asked to pray for him because of a “serious medical” issue. Pic via ⁦@LoriPinsonFOX2⁩ pic.twitter.com/6VqHkBwVIT — Roop Raj (@rooprajfox2) July 6, 2022

– Bili smo tamo, bila je to zastrašujuća scena – nadovezao se drugi Twitteraš, a na jednom od profila objavljena je i snimka na kojoj se Santana srušio. Da mu nije dobro, mnogi su uočili nakon što je sjeo na pozornicu, a onda je iznenada izgubio svijest.

Praying for a speedy recovery for the master, Carlos Santana. We were there and that was a very scary scene. pic.twitter.com/kLMVabdQTY — BlueWave (@mvdennisuk) July 6, 2022

Video of the moment Carlos Santana collapsed onstage—very scary to see, hope he’s OK pic.twitter.com/YBztWqo0pO — TrivWorks (@TrivWorks) July 6, 2022

U kakvom je stanju Santana još nije poznato, no utješno je to što je mahao publici dok su ga odvodili s pozornice u Pine Knob Music Theatrea u Detroitu.

O svemu se oglasio i Santanin menadžer Michael Vrionis koji je za CBS izjavio da je legendarnom glazbeniku pozlilo zbog "iscrpljenosti zbog vrućine i dehidracije". Rekao je i da se trenutačno nalazi u bolnici na promatranju te da se osjeća dobro.

Santana je i večeras trebao nastupiti u u Burgettstownu u Pennsylvaniji, no njegov nastup je otkazan. Inače, Santana se trenutačno nalazi na svojoj ljetnoj turneji Miraculous Supernatural, a još nije poznato hoće li se ona i kada nastaviti.

VIDEO Nakon 14 godina braka razvodi se Jelena Karleuša: 'Nažalost, Duško se ne vidi kao dio naše obitelji'