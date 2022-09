Calvin Klein: Modni kreator koji je uništio seksualni život vlastitoj kćeri, jer svi muškarci nose ime njenog tate na gaćama

Jedan od najboljih i najzabavnijih (ujedno i najtočnijih) citata iz svijeta mode nije izrekao ni jedan veliki kreator. Ni kreatorica. Izrekla ga je kći Calvina Kleina, Marci Klein, i on glasi: "Moj rođeni otac uništio mi je seksualni život. Bilo koji muškarac koji se skine u mojoj sobi, ima ime mog tate na gaćama!"

Time je, među ostalim, podcrtala i jednu od zabavnijih scena iz filma "Povratak u budućnost" Roberta Zemeckisa, onu u kojoj se glavnom junaku mama iz prošlosti počinje obraćati s "Gospodine Klein", jer je vidjela njegovo rublje, i to u godinama kada je bilo sasvim normalno da mame vezu imena svoje djece na njihovo rublje i ostalu odjeću, kako se ona ne bi zagubila u kojekakvim ljetnim kapovima, koji su tih davnih godina bili obavezni za svu američku djecu. Priča o gaćama, naravno, priča je o velikom proboju (i nevjerojatnoj zaradi) koji je Calvin Klein ostvario upravo kreirajući rublje, što je zapravo bilo posve izvan kruga djelovanja modnih kreatora "opće prakse", sve dok im upravo Calvin Klein nije pokazao o kakvom se rudniku blaga zapravo radi.

No, krenimo od početka: slavni američki modni dizajner, punog imena Calvin Richard Klein, rođen je 19. studenoga 1942. godine u New Yorku, a potiče iz židovske obitelji koja korijene vuče iz Mađarske. Njegovi su roditelji Flora i Leo Klein, on ima brata i sestru i sam je srednje dijete. Njegov je otac uspio pobjeći iz Mađarske pred nacističkim progonom Židova, a po dolasku u SAD uspio je u Harlemu otvoriti trgovinu mješovitom robom, koja je jako dobro poslovala. Majka je bila domaćica i upravo je ona u Calvinu prepoznala sklonost ka umjetnosti i dodatno je njegovala. Ipak, za njegov je profesionalni život ključnu ulogu odigrala baka. Ona je bila krojačica, a Calvin je djetinjstvo zapravo proveo u njenoj radnji, gdje je, uz baku, i druge majstorice koje su radile za nju, i sam naučio šivati. I dok su njegovi vršnjaci živjeli slobodno, bavili se sportom i pokojim nevinom nestašlukom, on je kao dječak bio zauzet učenjem, dizajnom i šivanjem. Pohađao je Srednju školu za umjetnost i dizajn te je nakon nje upisao Tehnološki institut za modu u New Yorku. No, posao je krenuo i on nikada nije diplomirao, ali mu je njegov fakultet 2003. godine uručio počasni doktorat. Profesionalnu karijeru Klein je započeo u kazalištu, 1962. godine radeći kao pomoćnik kostimografa Dana Millsteina, a ubrzo je počeo raditi i na izlozima raznih ekskluzivnih trgovina na najprestižnijim adresama New Yorka. Godine 1968. počinje s izgradnjom vlastitog brenda, Calvin Klein, Inc, a tvrtku je osnovao s prijateljem iz djetinjstva Barryjem Schwartzom. Od samih početak Calvin je zadužen za kreiranje i umjetničku viziju, dok se Schwartz bavi svim ostalim dijelovima posla.

Brend se proslavio u prvom redu ženskim odijelima i kaputima te haljinama i sportskom odjećom. Od samih početaka Calvin inzistira na jednostavnosti, gotovo minimalizmu, a to je u šezdesetim godinama 20. stoljeća posve nov pristup modi, koja tada voli raskoš, hipijevsku ekstravaganciju, glamour... No, za razvoj brenda bilo je presudno jedno zamalo usputno poznanstvo. Calvin je upoznao baruna Gunzburga koji ga predstavlja kao svog štićenika visokom društvu, i to njegovu tada neobičnu modu predstavlja newyorškoj eliti. No, Calvin zna da je ta elita izbirljiva i prevrtljiva, stalno zagledana u modu koja nastaje s druge strane bare, prvenstveno u Francuskoj i Italiji, te shvaća da za veliku i ozbiljnu zaradu mora ponuditi odjeću za široke mase. A od tog zaključka do jeansa bio je tek maleni koračić. Iako u to vrijeme njegove kolekcije i njegov rad ozbiljno hvale i Vogue i Harper's Bazaar, Calvin izlazi s prvom kolekcijom jeansa koja nosi potpis tada već vrlo poznatog kreatora. Bilo je to 1974. godine. Taj mu potez donosi nevjerojatnu slavu, slavu koju on u godinama koje dolaze hrani uspješnim marketinškim kampanjama, među kojima je svakako najveći boom bila ona iz 1982. godine kada je traperice odjenula mlađahna Brooke Shields i s jumbo plakata svijetu poručila kako ispod njih ne nosi baš ništa. To je vrijeme u kojem ovaj modni kreator, mnogo prije nego Benetton, postaje majstor agresivnog i kontroverznog marketinga. Ne samo ta reklama, već i mnoge koje su slijedile, zapravo su toliko provokativne da plešu po tankoj crti zabrana, a neke su i zabranjivane na američkim televizijskim postajama, upravo zbog nagađanja kako su i drugi modeli, nakon Brooke Shields, bili maloljetni. No, sve te zabrane, kojima se bave svi mediji, nimalo nisu naškodile brendu. Štoviše, mladi hrle u trgovine po Calvin Klein jeans, koji postaje simbol slobode, mladosti i nesputanog uživanja u njoj.

Novi veliki korak za brend dolazi na početku osamdesetih, kada Calvin shvaća da na tržištu nema kvalitetnog, a istovremeno i seksi, rublja. On ga kreira 1982. godine i svaki primjerak, bilo da je riječ o ženskom ili muškom, "ukrašava" svojim punim imenom i prezimenom, čemu je vjeran do dana današnjeg. Na prvi pogled to je rublje isto kao i ono koje nude drugi proizvođači, ali seksualizirani image stvoren oko brenda Calvin Klein pomaže da se rublje prodaje kao ludo. Treba Kleinu, naravno, priznati da je to rublje izuzetno kvalitetno, izrađeno od najfinijeg pamuka (kao i svile), a i da je na tom području mode baš on donio mnoge novosti, poput prvih bokserica za žene. No, reklame za rublje senzacionalnije su od njega samog i u prvom redu pucaju na žensku maštu, a zatim i na maštu homoseksualnih muškaraca.

Odluka o načinu na koji će se reklamirati Calvin Klein rublje manje je bila posljedica strateškog razmišljanja o kupcima, a više plod slučajne šetnje prodavaonicama u vrijeme predbožićnih kupovina. U tim je gužvama Calvin shvatio da muškarci zapravo rijetko kupuje vlastiti veš, već da to čine njihove družice. I tada je ženama razbuktao maštu, jer tko ne bi posegnuo za gaćama u kojima je na jumbo plakatu "razvaljen" David Beckham, čak i uz pomisao koliko je to uzaludan trud za muškarca koji ih čeka kod kuće, "razvaljen" na trosjedu s pivom u ruci i nekoliko njih u želucu.

Legenda o gaćama, iako nikada nije službeno potvrđena, kaže da je i sam Jamie Dorman ulogu Christiana Grayja u "50 nijansi sive" dobio ne zbog senzacionalne uloge u TV seriji "Pad" gdje je nenadmašan kao strogo kontrolirani psihotični serijski ubojica, već zbog svog lica i tijela na reklami za Calvin Klein rublje, a koji su se usjekli u mozak svima koji su odlučivali o ekranizaciji hit-romana E.L. James.

Osamdesetih Calvin ulazi u novo područje djelovanja, što za njegov brend znači još jedan, nevjerojatan, uzlet. Nadasve uspješan modni kreator tada se upušta u avanturu ulaska u svijet kozmetike i parfema, čime je samo dokazao da i na tom području može biti učitelj tvrtkama koje su desetljećima u tom velikom poslu. Mirisi Euphoria, Eternity i CK One najpoznatiji su njegovi parfemi, koji se i danas redovito nalaze na listama najomiljenijih parfema svih vremena te ih mnogi i dalje vjerno kupuju i uporno nose. Štoviše CK One slovi za jedan od prvih uniseks parfema modernog doba i podjednako rado ga nose i žene i muškarci. Naravno, i reklame za parfeme bile su po svemu posebne i drugačije, i to toliko da ih je zbog "drogeraškog izgleda modela" u jednom trenutku kritizirao i sam predsjednik SAD-a Bill Clinton.

Kroz sve te godine podjednako zanimljiv bio je i privatni život ovog kreatora koji je za mnoge prvo lice američke mode. Prva supruga bila mu je dizajnerica tekstila Jayne Centre, a s njom je bio u braku od 1964. do 1974. godine, te imaju kćer Marci, baš onu koju živcira tatino ime na muškim gaćama. Nakon toga oženio se 1986. godine sa svojom osobnom pomoćnicom Kelly Rector, s kojom je također proveo deset godina, iako su se službeno rastali tek 2006. godine. No, uz ovisnost o drogama i nekoliko boravka u rehabilitacijskim klinikama za odvikavanje, stupce senzacionalističke štampe punila je i njegova (za mnoge začudna) dvogodišnja ljubavna veza s Nickom Gruberom, koji je ne samo od njega mlađi 46 godina, već je poznat kao porno zvijezda s nizom uloga u žestokim filmovima "za odrasle".

