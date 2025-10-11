Čak osmero kandidata odlazi u stres test, Stjepan im poručio: 'Pokažite da vam je mjesto u MasterChefu!'

Chef Stjepan Vukadin bio je taj koji im je priopćio odluku, uz riječi ohrabrenja: „Neka vam to ne bude poraz nego prilika da si kažete da vi to možete, pokažite nam da vam je mjesto u ovoj kuhinji.“

Odluka je uslijedila nakon izazova u kojem su kandidati morali pripremati morska jela s temperaturnim ograničenjem – neki ispod, neki iznad sto stupnjeva Celzijevih. Tijekom nabave sastojaka u dućanu, nije sve prošlo prema planu. Ivanu Bariću tek je po povratku za radnu jedinicu postalo jasno da mu nedostaje osnovnih namirnica: „Skužim da nisam uzeo luk, nisam uzeo češnjak, nisam uzeo lovor, vino, mislim si u sebi – budalo, što ću napraviti od ovoga, ali snaći ću se.“ Njegova je improvizacija kasnije naišla na pohvale, jer je, unatoč propustima u dućanu, pokazao napredak. „Vidi se da Ivan napreduje svaki dan“, istaknuo je chef Goran Kočiš.

FOTO Evo tko je osvojio imunitet u 'MasterChefu'! 'Jako je dobar osjećaj imati ovu karticu'

Ni Antonija nije prošla bez prepreka. U dućanu je uzela pokoju namirnicu više nego što je smjela. „Odi ti na galeriju“, poručio joj je Stjepan, a potom uz smijeh otkrio da se šali. No kazna nije mogla izostati, pa joj je oduzeo dvije namirnice - đumbir i vrhnje za kuhanje.

Unatoč zahtjevnim uvjetima, večer je donijela i brojne pohvale. Mario je posebno izdvojio Damjana Tepića: „Imao si lijep balansiran tanjur“, a Antoniji Rittuper je poručio: „Odličan tanjur, umak koji je povezao cijelo jelo, komorač kojeg si sakrila ispod, mene je to oduševilo.“ Tanjur Marka Ettingera nazvao je „fantastičnim“, dodavši: „Riba savršeno meka, puna okusa“. Goran je bio zadovoljan svojim timom, istaknuvši i Otta Grundmanna, a žiri je zaključio da su se mnogi trgnuli nakon prethodnog izazova. „Niste samo kuhali bolje, nego ste pokazali da učite, kuhate i rastete“, poručio im je Goran za kraj.