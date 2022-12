Bujna Slavonka u golišavom izdanju zapalila atmosferu prije utakmice: 'Najseksi navijačica'

Bujna Slavonka sa zagrebačkom adresom Claudia Rivier (26) strastvena je navijačica hrvatske nogometne reprezentacije, a sada je na svom Instagram profilu podijelila izazovno izdanje i pokazala kako će bodriti vatrene.

"Anđelica Claudia pazit će na našu momčad na utakmici", napisala je uz fotografiju na kojoj pozira u minijaturnom gornjem dijelu bikinija s kvadratićima koji je naglasio njezine bujne grudi, u mini suknji s resicama i s velikim navijačkim krilima.

"Bez teksta sam", "Najseksi navijačica", "Izgledaš prekrasno", ''Savršena'', ''Čudo'', ''Predivna'', ''Kakav anđeo'', pisali su pratitelji. Inače, Claudia je prošle godine privukla pozornost stranih medija, a ovog je lipnja i dokazala da su njezine grudi prave uz dokaz s ultrazvuka.

Claudia je i uoči prve utakmice vatrenih podijelila navijačku fotografiju na kojoj je pozirala u minijaturnom badiću s hrvatskom šahovnicom. Iako su uglavnom hvalili njezinu ljepotu, bilo je i komentara koji su je podsjetili na rigoroznost Katara.

"Pa, možeš navijati za Hrvatsku, ali u svojoj zemlji. Jer u Kataru bi s tim outfitom išla u zatvor na 15 godina", napisao joj je pratitelj, a drugi dodao: "Inače me baš briga za nogomet, ali s takvim 'argumentima' mogu i ja podržavati Hrvatsku!"

Mlada Slavonka prije malo više od dvije godine počela je spontano stavljati slike na profil i ljudi su vidjeli potencijal.

– U životu postoje ljudi koji se usude i koji se ne usude, ja sam jedna od onih koji se usude. Motivirana sam ciljem da budem najbolja u onome što radim i to me gura kroz karijeru – rekla je Slavonka za Dnevnik.hr prošle godine i dodala kako joj je obitelj najveća podrška.

– Reakcije su različite, žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš, to je bljak. Ja uvijek kažem da je moj subotnji izlazak nalik na nedjeljnu misu jer sa svakog ćoška čuješ "Isuseeee". Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije. Svjesna sam da nije uobičajeno vidjeti ženu poput mene na ulici, pogotovo jer ja svoje obline rado naglašavam. Prepoznaju me s Instagrama još od samih početaka, nekad jednostavno vidiš po ljudima da te prepoznaju – ispričala je. Istaknula je i da se ne može sjetiti da je imala ikakvih neugodnih situacija.

