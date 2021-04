Brit Awards 2021: Prvi događaj bez maski pred publikom

Vlada Velike Britanije najavila je da će se ovogodišnje izdanje dodjela glazbenih nagrada Brit Awards održati u zatvorenom bez maski i održavanja socijalne distance, piše The Sun. Bit će to prvo događanje koje će se odvijati u 'normalnim' okolnostima od pojave pandemije koronavirusa.

Svečana ceremonija na kojoj će u svibnju prisustvovati 4.000 ljudi održat će se u areni O2 u Londonu, a emisiju uživo prenosit će televizija ITV. Više od polovice publike će biti radnici koji su bili ključni u vrijeme pandemije, a bit će stanovnici Londona kako bi se smanjilo putovanje. Za njih će ulaz biti besplatan, ali moraju imati negativan test na COVID-19, kao i popis svojih kontakata. Također, testirat će se i poslije događanja kako bi se moglo prikupiti još podataka.

Svi iz glazbene industrije vjeruju da je ovo događanje početak povratka nastupa i ponovno buđenje ove industrije. Pjevačica Dua Lipa, koja je nominirana u tri kategorije, naglasila je da joj je drago što će se dodjela ovih nagrada održati u poznatom obliku te da joj je drago što će moći počastiti radnike. „Ovo će je doista učiniti noći za pamćenje“, rekla je. Najavljeni su nastupima još kantautorice Arlo Parks i repera Headie One. Ceremoniju će voditi Jack Whitehall. Među nominiranima u različitim kategorijama ove godine su Harry Styles, Bicep, Celeste, Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus, Taylor Swift, Bruce Springsteen i brojni drugi.

Ovo događanje dio je vladinog programa znanstvenih istraživanja događaja koji ispituje sigurnost velikih događanja. Britanska vlada je već isprobala sličnu shemu na Svjetskom prvenstvu u snookeru održanom u Sheffield u kazalištu Crucible i koncertu na otvorenom u Sefton Parku u Liverpoolu. Ministar zdravstva Matt Hancock rekao je da takva istraživanja znače prikupljanje potrebnih dokaza za planove u budućnosti. „Iznimno sam zahvalan na napornom radu znanstvenika i kliničara iz cijele zemlje. Zbog njihovog rada ćemo moći ponovno uživati ​​u tim događanjima i biti sigurni“, rekao je ministar.

The Brit Awards britanske su glazbene nagrade koje se dodjeljuju u 10 kategorija. Prošle godine održane su 'normalno', u veljači prije lockdowna. Ceremoniju je vodio Jack Whitehall, a pobjedu u dvije kategorije odnio je glazbenik Lewis Capardi i to u kategoriji pjesme godine za pjesmu 'Someone You Loved' i za najboljeg novog izvođača.

VIDEO Kim Kardashian postala milijarderka