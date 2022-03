Severina se ispričala publici: 'Konačno mogu potvrditi da su neke glasine o meni točne'

Pjevačica Severina Vučković (49) oglasila se ponovno na svojem Instagram profilu. Ovog je puta uz nekoliko fotografija na kojima pozira sa svojim članovima benda objavila je i nešto duži opis. „Ujedinjenje boje Europe“, napisala je u naslovu fotografije te progovorila o glasinama koje posljednjih sati kruže o njoj.

- Konačno jednom mogu potvrditi da su neke glasine o meni točne. Tako mi Alije Sirotanovića, priznajem da sam u Brčkom nastupala u trenirci neutralnih boja (i po nekima uvrijedila publiku), a razlog tome je upravo to da ne uvrijedim odjećom dio publike. Po mišljenju lokalnih političara distrikta. Dakle, cijelom bendu dala sam baš za nastup u Brčkome sašiti trenirke u bojama BiH i ukrajinske zastave. Politička vrhuška distrikta toliko se prepala da je pritom zaboravila da je i zastava njihove države istih boja kao i napadnute Ukrajine. Pa je bilo BIH - ne BIH. I završilo je ne bih! I jedino što sam imala za presvući bila je putna trenirka. Da je sve što vam kažem točno potvrđuju priložene fotografije iz šatora. U svakom slučaju, isprika publici… Slava Ukraini! Živjela nam i Bosna i Hercegovina i svi ljudi dobre volje u njoj – dodala je pjevačica pored fotografija.

Podsjetimo, Severina je ranije danas objavila fotografije s nastupa te opisala kako je sjajno raspoloženje bilo na njezinom koncertu u ponedjeljak. - Ovo je prekrasan Trg mladih u Brčkom, gdje sam prvi put pjevala u ponedjeljak navečer. To je bila velika ljubav na prvi pogled. Prepun Trg mladih, vaše ruke i pjevanje zauvijek će mi ostati u srcu. Bilo je hladno, ali to nas nije spriječilo da to bude baš dobra noć - napisala je u opisu.

Njezin pratiteljima za oko na tim fotografijama posebno je zapela njezina odjevna kombinacija, a radilo se trenirci. "Umjetnica mora biti zdrava i da joj je udobno i toplo“, napisala je jedna osoba. „Meni je extracool... Ljudi su u trapericama išli na Red Carpet... Ona je trendsetter. Da je netko prije deset godina rekao da će se tenisice nositi na haljine, tko bi vjerovao... Uostalom, ne mora tijelo uvijek biti u prvom planu. Severina je pjevačica! Uživaj u glazbi...“, napisala je druga osoba svoje viđenje. „Samo Seve ima tu moć da u trenirci napravi spektakl“, dodali su pratitelji te tako podržali pjevačicu, a poručili su joj i da joj sve super stoji, da je prelijepa i niz drugih komplimenata. Bilo je i onih koji se nisu složili s ovom kombinacijom te su joj pisali da je tim odabirom uvrijedila publiku, a Severina se zbog svega naposljetku i ispričala publici.

