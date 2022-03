Ivana Mišerić posvetila emotivnu objavu dečku: 'Svašta smo prošli u ovome životu'

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (36) u posljednje vrijeme često boravi u Istri odakle se javlja svojim pratiteljima na društvenim mrežama. I protekli vikend odmarala je u Rovinju u društvu dečka Dražena Kovačevića kojem je danas povodom njegovog rođendana posvetila emotivnu objavu na svom Instagramu.

- Zašto stalno idem u Istru…pa osim toga što je lijepa, tamo mi je čovjek. Danas mu je rođendan, njegov je dan, ali i ja slavim. ♥️ Prati me osjećaj da imamo tri života iza nas, a u ovome smo prošli svašta. Svemir je naše igralište, ti, moj 21 gram duše! - napisala je Ivana uz nekoliko zajedničkih fotografija, a u komentarima su se odmah zaredale brojne čestitke.

Ivana se svojim novim odabranikom prvi puta pohvalila u prosincu prošle godine kada je na svojem Instagram profilu podijelila prvu fotografiju na kojoj pozira s dečkom. Uz objavu je kratko napisala 'Moje svjetlo' i dodala hashtag 'sve', a u komentarima su se javili brojni pratitelji koji su paru uputili komplimente. O Ivaninom dečku ne zna se gotovo ništa, a za pretpostaviti je da jako čuva svoju privatnost jer mu je profil na Instagramu zaključan za javnost.

Prošlo ljeto u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Ivana je rekla kako joj je novi muškarac u životu pomogao nakon majčine smrti. - Iako s nekom rezervom pričam, ne zbog sebe, nego zbog njega. Želudac i srce su moj kompas. Kroz neko sazrijevanje i odnose s ljudima stvaraš svoju sliku ljubavi i očekivanja od partnera. Ni sama nisam znala kakva je to točno vizija, vodiš se osjećajem, nema priručnika za to i vjeruješ da postoji taj netko, negdje, s kim se zrcališ. Vjerujem u sudbinu, energiju i prvi dojam. Nismo se osvajali, lovili, nego smo se pronašli. Čovjek me odveo u dijelove mene u kojima nisam nikada bila. Izdvajati jedan ili više detalja koji su me osvojili bilo bi nepošteno u odnosu na cijelu našu priču koja ima toliko nijansi. Kažem vam, ja ga ne mogu ispričati, rekla je Ivana tada.

